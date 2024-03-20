Решение арбитражного суда об отмене передачи имущества Порта Пермь осталось в силе

Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества. Суд установил, что сделка по увеличению уставного капитала ООО «Порт Пермь» во исполнение решения совета директоров АО «Порт Пермь» противоречит требованиям ГК РФ. Она совершена лицами, действующими только в интересах Чальза Алексея Батлера, контроль которого над стратегическим обществом не был согласован в порядке, установленном законодательством. Прокуратура считает, что это повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства. Надзорное ведомство потребовало вернуть несколько земельных участков и несколько десятков плавкранов, тягачей, барж и теплоходов в собственность АО «Порт Пермь».