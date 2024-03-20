Решение арбитражного суда об отмене передачи имущества Порта Пермь осталось в силе

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Пермского края о применении последствий недействительности ничтожной сделки между АО «Порт Пермь» и ООО «Порт Пермь». Резолютивная часть постановления от 18 марта текущего года сегодня опубликована в картотеке дел.
Апелляционные жалобы подавали ООО «Геоэксплуатация», ООО «Компания „Адмирал“», ИП Лариса Камаева, ООО «ИнвестГрупп» и ООО «Юридическая Фирма „Истина“». Они могут обжаловать постановление в Арбитражный суд Уральского округа в течение двух месяцев со дня его принятия.
Ранее Генеральная прокуратура обратилась в суд с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки по передаче движимого и недвижимого имущества. Суд установил, что сделка по увеличению уставного капитала ООО «Порт Пермь» во исполнение решения совета директоров АО «Порт Пермь» противоречит требованиям ГК РФ. Она совершена лицами, действующими только в интересах Чальза Алексея Батлера, контроль которого над стратегическим обществом не был согласован в порядке, установленном законодательством. Прокуратура считает, что это повлекло возможность возникновения угрозы обороне страны и безопасности государства. Надзорное ведомство потребовало вернуть несколько земельных участков и несколько десятков плавкранов, тягачей, барж и теплоходов в собственность АО «Порт Пермь».
Генпрокуратура в июле 2023 года вышла с иском к АО и ООО «Порт Пермь», а также к еще нескольким юридическим и физическим лицам о возврате незаконно проданного имущества в собственность АО.
По мнению прокуратуры, у ООО не должно быть прав на имущество, которое раньше было во владении АО. В 2014 году оно было передано в качестве вклада в уставный капитал дочерней компании. Вдобавок Генпрокуратура требует признать ничтожной сделку, по которой АО получило заем от Батлера под залог имущества ООО. Надзорное ведомство считает, что у организации не было права на залог.
Группа акционеров, подконтрольная Чарльзу Батлеру, ранее контролировала 79% акций АО «Порт Пермь». Однако ФАС обратилась в суд, который постановил, что иностранное лицо незаконно получило контроль над стратегическим предприятием. В итоге решено передать акции Росимуществу.