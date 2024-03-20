С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
С 1 апреля в Перми начнут расти цены на пиво. Повышение стоимости продукта обусловлено высокими логистическими затратами и ростом акцизов. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.
Эксперт отмечает, что часть ингредиентов для напитка российским производителем приходится закупать из-за рубежа. Рост курса доллара и трудности с поставками обеспечивают дополнительные траты. К проблеме логистики добавляются удорожание тарифов на нефтепродукты и газ, повышение зарплат и повышение спроса на дешевую рабочую силу.
Из-за перечисленных причин издержки постепенно растут. Возможно, последней каплей в решении поднять цены на пиво стали забастовки фермеров в Европе — в Польше, Германии и Франции. По словам производителей, подорожание продукции на 10-15% начнется с 1 апреля. Однако, моментального скачка в цене не ожидается
Статистика за прошлой год говорит о перетекании спроса потребителя в сторону крепких напитков. Поэтому производители пива опасаются, что увеличение цены еще сильнее подтолкнет потребителя к спиртному с большим градусом. Вероятнее всего, стоимость будет расти постепенно, чтобы это изменение было не так заметно.