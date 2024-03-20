С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему

Статистика за прошлой год говорит о перетекании спроса потребителя в сторону крепких напитков. Поэтому производители пива опасаются, что увеличение цены еще сильнее подтолкнет потребителя к спиртному с большим градусом. Вероятнее всего, стоимость будет расти постепенно, чтобы это изменение было не так заметно.