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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 06:14

Updated Сегодня, 06:14

С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему

С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему

20 марта 2024, 06:12
Фото: fusionbrain.ai
Повышение стоимости продукта будет происходить постепенно.

С 1 апреля в Перми начнут расти цены на пиво. Повышение стоимости продукта обусловлено высокими логистическими затратами и ростом акцизов. Об этом рассказала корреспонденту Properm.ru старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

Эксперт отмечает, что часть ингредиентов для напитка российским производителем приходится закупать из-за рубежа. Рост курса доллара и трудности с поставками обеспечивают дополнительные траты. К проблеме логистики добавляются удорожание тарифов на нефтепродукты и газ, повышение зарплат и повышение спроса на дешевую рабочую силу.

Из-за перечисленных причин издержки постепенно растут. Возможно, последней каплей в решении поднять цены на пиво стали забастовки фермеров в Европе — в Польше, Германии и Франции. По словам производителей, подорожание продукции на 10-15% начнется с 1 апреля. Однако, моментального скачка в цене не ожидается

Статистика за прошлой год говорит о перетекании спроса потребителя в сторону крепких напитков. Поэтому производители пива опасаются, что увеличение цены еще сильнее подтолкнет потребителя к спиртному с большим градусом. Вероятнее всего, стоимость будет расти постепенно, чтобы это изменение было не так заметно.

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