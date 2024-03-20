Самый известный криминальный авторитет Перми

К концу 1980-х преступность в Перми, как во всём СССР ещё не была «организованной». Собственно, такой формулировки не было ещё даже в советском уголовном кодексе. И основной криминальной силой нашего города были представители классического уголовного мира — блатные. Черная масть, уголовники, «синие». Как только их не называли. Возглавляли их воры в законе, живущие по строгим тюремным понятиям.