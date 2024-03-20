Самый известный криминальный авторитет Перми

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
К концу 1980-х преступность в Перми, как во всём СССР ещё не была «организованной». Собственно, такой формулировки не было ещё даже в советском уголовном кодексе. И основной криминальной силой нашего города были представители классического уголовного мира — блатные. Черная масть, уголовники, «синие». Как только их не называли. Возглавляли их воры в законе, живущие по строгим тюремным понятиям.
В конце 1980-х самым главным пермским вором в законе стал Николай Зыков, он же — Якутенок. Это был вор старой закалки, твердо державшийся блатных понятий. В конце 70-х годов в одной из колоний его короновали, возведя в высший чин воровской иерархии. Всего 48-летний вор имел восемь судимостей.
Николай Зыков был убит в пермском кафе, где праздновал день рождения 8 июня 1994 года. На глазах трехсот гостей трое неизвестных в масках в упор расстреляли Якутенка и двух его телохранителей.
Читайте первую главу спецпроекта Properm.ru «Слово пермяка. Кровь на Каме» по ссылке.