Скончался первый командир пермского спецотряда быстрого реагирования

В понедельник, 18 марта, полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался после болезни. Он известен как первый командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР), который был создан при управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Пермской области в 1993 году.