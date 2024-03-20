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18 марта скончался первый командир пермского СОБРа Алексей Казаченко

Скончался первый командир пермского спецотряда быстрого реагирования

20 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI

18 марта скончался первый командир пермского СОБРа Алексей Казаченко

Прощание с Алексеем Казаченко проходит сегодня.

В понедельник, 18 марта, полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался после болезни. Он известен как первый командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР), который был создан при управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Пермской области в 1993 году.

Под руководством Казаченко бойцы СОБР постоянно участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе. В Пермском крае отряд задерживал особо опасных и вооруженных преступников. Похороны командира проходят сегодня, 20 марта, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на своих собеседников.

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#Общество#Пермь#Собр#Милиция
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