Скончался первый командир пермского спецотряда быстрого реагирования

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Published Сегодня, 09:29
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В понедельник, 18 марта, полковник милиции в отставке Алексей Казаченко скончался после болезни. Он известен как первый командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР), который был создан при управлении по борьбе с организованной преступностью при УВД Пермской области в 1993 году.
Под руководством Казаченко бойцы СОБР постоянно участвовали в боевых действиях на Северном Кавказе. В Пермском крае отряд задерживал особо опасных и вооруженных преступников. Похороны командира проходят сегодня, 20 марта, пишет «КоммерсантЪ-Прикамье» со ссылкой на своих собеседников.