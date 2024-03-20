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Скончался спортивный комментатор Василий Уткин

Скончался спортивный комментатор Василий Уткин. Причина смерти

20 марта 2024, 03:31
Фото: Соцсети Уткина

Скончался спортивный комментатор Василий Уткин

Уткина не стало в больнице.

19 марта скончался спортивный комментатор Василий Уткин, ему было 52 года. По данным Mash, предварительная причина смерти журналиста — тромбоэмболия легочной артерии. Уткин якобы еще в выходные чувствовал себя хорошо, однако во вторник его состояние ухудшилось, он вызвал скорую, но медики спасти его не смогли.

В последние несколько лет Уткин практически не появлялся на телевидении в роли комментатора, он занимался личными проектами. В частности, он владел медиаклубом «Эгриси».

В последнем сообщении в соцсетях Уткин писал, что 17 марта у него была крупная дата. В этот день 1989 года его взяла на работу во «Взгляд»: «Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути — могу».

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#Спорт#Общество#Василий уткин#Комментатор
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