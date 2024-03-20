Скончался спортивный комментатор Василий Уткин. Причина смерти

В последнем сообщении в соцсетях Уткин писал, что 17 марта у него была крупная дата. В этот день 1989 года его взяла на работу во «Взгляд»: «Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути — могу».