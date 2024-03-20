Скончался спортивный комментатор Василий Уткин. Причина смерти

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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19 марта скончался спортивный комментатор Василий Уткин, ему было 52 года. По данным Mash, предварительная причина смерти журналиста — тромбоэмболия легочной артерии. Уткин якобы еще в выходные чувствовал себя хорошо, однако во вторник его состояние ухудшилось, он вызвал скорую, но медики спасти его не смогли.
В последние несколько лет Уткин практически не появлялся на телевидении в роли комментатора, он занимался личными проектами. В частности, он владел медиаклубом «Эгриси».
В последнем сообщении в соцсетях Уткин писал, что 17 марта у него была крупная дата. В этот день 1989 года его взяла на работу во «Взгляд»: «Формально я не могу сказать, наверное, что это 35 лет работы именно на телевидении. А по сути — могу».