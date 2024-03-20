Слово пермяка. Кровь на Каме — Properm.ru запустили спецпроект о криминале в городе

В нашем проекте, который будет состоять из трех глав, мы расскажем о том, как жила Пермь в «лихие» 90-е, а также про период, который этому предшествовал. Главных «авторитетов» на улицах, их судьбе. В основе текста лежат не только публикации СМИ того времени, но также монографии известных писателей, интервью с полицейскими того времени. Именно они представляют особую ценность во взгляде на события криминальной Перми.