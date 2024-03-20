properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:07

Published Сегодня, 07:07

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Портал Properm.ru запустил спецпроект о криминальной истории Перми

Слово пермяка. Кровь на Каме — Properm.ru запустили спецпроект о криминале в городе

20 марта 2024, 07:07
Фото: ideogram.ai

Портал Properm.ru запустил спецпроект о криминальной истории Перми

Портал Properm.ru представляет спецпроект посвященный криминальному периоду 80-90-х годов в Перми.

Мы символично назвали спецпроект «Слово пермяка», отсылая к популярному сериалу про банды Казани, режиссера Жоры Крыжовникова — «Слова пацана. Кровь на асфальте».

В нашем проекте, который будет состоять из трех глав, мы расскажем о том, как жила Пермь в «лихие» 90-е, а также про период, который этому предшествовал. Главных «авторитетов» на улицах, их судьбе. В основе текста лежат не только публикации СМИ того времени, но также монографии известных писателей, интервью с полицейскими того времени. Именно они представляют особую ценность во взгляде на события криминальной Перми.

Стоит отметить, что мы решили подойти к теме также с научной точки зрения, чтобы помочь читателю разобраться: а кто такие бандиты? почему создавались группировки? кто стоит за ними? Это важно, поскольку так вы сможете понять отличия, например, формирования банд в Казани и Перми.

Первая глава уже доступна по ссылке.

Слово пермяка Кровь на Каме Глава первая: Красное на чёрном
Узнать подробнее
#Пермь
Подпишитесь
Слово пермяка Кровь на Каме Глава первая: Красное на чёрном
Сегодня, 05:09
Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить заводу подачу воды и электричества
Сегодня, 07:15
С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
Сегодня, 06:12
Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей
Сегодня, 06:00
Пациенты пермского тубдиспансера жалуются на ужасные условия содержания больных
Сегодня, 06:30
Видео. УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику
Сегодня, 05:01
"