Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить заводу подачу воды и электричества

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:34
Предприниматель Юрий Зотов не смог оспорить отказ Пермского УФАС в возбуждении антимонопольного дела и проиграл ведомству иск о признании незаконным постановления о назначении Зотову административного наказания.
Как сообщили сегодня в Пермском УФАС, ведомство оштрафовало владельца электросетей за неоднократное незаконное препятствование передачи электроэнергии потребителю. Жалобы подал завод «Пермский крепеж», предприятие сообщило о незаконных действиях со стороны одного из собственников здания по ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 70, владеющего электросетями. Предприятие получает электроэнергию в производственные помещения по частным сетям.
По мнению заявителя, посредством отключения электроснабжения индивидуальный предприниматель-владелец электросетей оказывал давление на ООО «Пермский крепеж» в рамках сложившегося корпоративного конфликта и имущественного спора.
Первое неправомерное отключение электроснабжения произошло в феврале 2023 года. За нарушение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии Пермское УФАС возбудило дело в отношении предпринимателя и вынесло ему предупреждение. Вскоре электроснабжение ООО «Пермский крепеж» возобновилось.
Второе неправомерное отключение электроснабжения произошло в сентябре 2023 года. Многочисленные обращения ООО «Пермский крепеж» о необходимости восстановить электроснабжение предприниматель игнорировал, более того, он отказывал в доступе к трансформаторной подстанции сотрудникам ПАО «Пермэнергосбыт».
За повторное препятствование передачи электроэнергии потребителю Пермское УФАС возбудило очередное дело в отношении предпринимателя, назначило ему штраф в размере 40 тысяч рублей и выдало предписание об устранении нарушения.
Юрий Зотов — совладелец ООО «Пермский крепеж» и совладелец на паритетных основах с Елизаветой Нешатаевой здания, где расположен завод по производству металлоизделий. Когда-то они оба были учредителями уже ликвидированной компании «Производственно-коммерческая фирма Пермский крепеж».
Изначально в этих же помещениях на ул. Героев Хасана металлические крепежи изготавливались производственно-коммерческой фирмой «Метизкомплект». Это предприятие было учреждено Юрием Зотовым и Андреем Галиевым, как и «Пермский крепеж». Корпоративные споры, споры об отключении водоснабжения и электроэнергии идут между этими двумя предпринимателями.
Сейчас в суд поступил иск Зотова о принудительной ликвидации завода. Ранее суд отказал в иске Галиеву — он пытался исключить Зотова из числа учредителей завода. Зотов же в 2022 году зарегистрировал собственную фирму по производству металлических изделий — «Континент-59». После чего начался корпоративный спор между бывшими партнерами.