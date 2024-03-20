Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить заводу подачу воды и электричества

Изначально в этих же помещениях на ул. Героев Хасана металлические крепежи изготавливались производственно-коммерческой фирмой «Метизкомплект». Это предприятие было учреждено Юрием Зотовым и Андреем Галиевым, как и «Пермский крепеж». Корпоративные споры, споры об отключении водоснабжения и электроэнергии идут между этими двумя предпринимателями.