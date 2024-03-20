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Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить подачу заводу воды

Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить заводу подачу воды и электричества

20 марта 2024, 07:15
Фото: properm.ru

Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить подачу заводу воды

Сейчас между совладельцами пермского завода по производству металлических изделий идет несколько корпоративных споров. Юрий Зотов требует начать процесс ликвидации ООО «Пермский крепеж».

Предприниматель Юрий Зотов не смог оспорить отказ Пермского УФАС в возбуждении антимонопольного дела и проиграл ведомству иск о признании незаконным постановления о назначении Зотову административного наказания.

Как сообщили сегодня в Пермском УФАС, ведомство оштрафовало владельца электросетей за неоднократное незаконное препятствование передачи электроэнергии потребителю. Жалобы подал завод «Пермский крепеж», предприятие сообщило о незаконных действиях со стороны одного из собственников здания по ул. Героев Хасана, д. 105, корп. 70, владеющего электросетями. Предприятие получает электроэнергию в производственные помещения по частным сетям.

По мнению заявителя, посредством отключения электроснабжения индивидуальный предприниматель-владелец электросетей оказывал давление на ООО «Пермский крепеж» в рамках сложившегося корпоративного конфликта и имущественного спора.

Первое неправомерное отключение электроснабжения произошло в феврале 2023 года. За нарушение правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии Пермское УФАС возбудило дело в отношении предпринимателя и вынесло ему предупреждение. Вскоре электроснабжение ООО «Пермский крепеж» возобновилось.

Второе неправомерное отключение электроснабжения произошло в сентябре 2023 года. Многочисленные обращения ООО «Пермский крепеж» о необходимости восстановить электроснабжение предприниматель игнорировал, более того, он отказывал в доступе к трансформаторной подстанции сотрудникам ПАО «Пермэнергосбыт».

За повторное препятствование передачи электроэнергии потребителю Пермское УФАС возбудило очередное дело в отношении предпринимателя, назначило ему штраф в размере 40 тысяч рублей и выдало предписание об устранении нарушения.

Юрий Зотов — совладелец ООО «Пермский крепеж» и совладелец на паритетных основах с Елизаветой Нешатаевой здания, где расположен завод по производству металлоизделий. Когда-то они оба были учредителями уже ликвидированной компании «Производственно-коммерческая фирма Пермский крепеж».

Изначально в этих же помещениях на ул. Героев Хасана металлические крепежи изготавливались производственно-коммерческой фирмой «Метизкомплект». Это предприятие было учреждено Юрием Зотовым и Андреем Галиевым, как и «Пермский крепеж». Корпоративные споры, споры об отключении водоснабжения и электроэнергии идут между этими двумя предпринимателями.

Сейчас в суд поступил иск Зотова о принудительной ликвидации завода. Ранее суд отказал в иске Галиеву — он пытался исключить Зотова из числа учредителей завода. Зотов же в 2022 году зарегистрировал собственную фирму по производству металлических изделий — «Континент-59». После чего начался корпоративный спор между бывшими партнерами.

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