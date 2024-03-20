Суд Евросоюза постановил снять санкции с гонщика Никиты Мазепина

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Суд Европейского союза снял санкции с бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. «Родственная связь с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы говорить о наличии общих интересов и, следовательно, находиться в этих списках», — приводит цитату из заявления суда портал «Матч ТВ».
Никита Мазепин выступал за американскую команду Haas, спонсором которой был «Уралкалий». Он занял последнее, 21-е место, в личном зачете. В марте 2022 года команда разорвала контракт с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным из-за СВО. Позже отец и сын попали под санкции Великобритании и ЕС. Средства Мазепиных были заморожены, а также им был запрещен въезд на территорию государств — членов Евросоюза.
В начале марта прошлого года Европейский суд постановил, что Никита Мазепин имеет право посещать страны Евросоюза, чтобы вести переговоры и заключать соглашения с гоночной командой или спонсорами, не связанными с его отцом, бывшим владельцем «Уралхима». Также ему разрешили участвовать в чемпионатах, Гран-при, гонках и тренировках в государствах, входящих в ЕС.