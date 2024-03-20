Суд Евросоюза постановил снять санкции с гонщика Никиты Мазепина

Никита Мазепин выступал за американскую команду Haas, спонсором которой был «Уралкалий». Он занял последнее, 21-е место, в личном зачете. В марте 2022 года команда разорвала контракт с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным из-за СВО. Позже отец и сын попали под санкции Великобритании и ЕС. Средства Мазепиных были заморожены, а также им был запрещен въезд на территорию государств — членов Евросоюза.