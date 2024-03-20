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Posted Сегодня, 12:03

Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Суд ЕС постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка

Суд Евросоюза постановил снять санкции с гонщика Никиты Мазепина

20 марта 2024, 12:03
Фото: Telegram-канал Никиты Мазепина

Суд ЕС постановил исключить Никиту Мазепина из санкционного списка

Бывший пилот «Формулы-1» был под санкционными ограничениями около двух лет.
Сюжет
Санкции

Суд Европейского союза снял санкции с бывшего пилота «Формулы-1» Никиты Мазепина. «Родственная связь с отцом, российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным, недостаточна для того, чтобы говорить о наличии общих интересов и, следовательно, находиться в этих списках», — приводит цитату из заявления суда портал «Матч ТВ».

Никита Мазепин выступал за американскую команду Haas, спонсором которой был «Уралкалий». Он занял последнее, 21-е место, в личном зачете. В марте 2022 года команда разорвала контракт с «Уралкалием» и Никитой Мазепиным из-за СВО. Позже отец и сын попали под санкции Великобритании и ЕС. Средства Мазепиных были заморожены, а также им был запрещен въезд на территорию государств — членов Евросоюза.

В начале марта прошлого года Европейский суд постановил, что Никита Мазепин имеет право посещать страны Евросоюза, чтобы вести переговоры и заключать соглашения с гоночной командой или спонсорами, не связанными с его отцом, бывшим владельцем «Уралхима». Также ему разрешили участвовать в чемпионатах, Гран-при, гонках и тренировках в государствах, входящих в ЕС.

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#Общество#Пермь#Санкции#Санкции ЕС#Мазепин
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