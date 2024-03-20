Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей

Комментарий пермяк оставил 20 сентября 2021 года — в день стрельбы в ПГНИУ. В мотивировочном решении сказано, что парень не признал вину, он пояснил, что действительно разместил некие высказывания, но у него не было цели возбуждать вражду. В сообщениях были рекомендации по убийству людей, находящихся в ПГНИУ, с помощью винтовки, пистолета и ножа. Кроме того, парень заявил о дружбе с Бекмансуровым. Все это он написал ради шутки и для привлечения внимания к себе, в момент написания сообщений ему было одиноко, настроение было плохим, пояснял сам нарушитель.