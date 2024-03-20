Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей

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Пермяку назначили 50 часов обязательных работ за высказывания, касающиеся массового убийства в ПГНИУ. По данным пресс-службы приставов, наказание пермяк получил по ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».
Он в переписке в интернете заявил собеседнику, что является другом Тимура Бекмансурова и заявил о планах нападения на университет. О содержании беседы стало известно силовикам. Приставы не сообщают подробностей правонарушения, но журналисту Properm.ru удалось узнать, что суд вынес наказание еще в конце 2021 года.
Комментарий пермяк оставил 20 сентября 2021 года — в день стрельбы в ПГНИУ. В мотивировочном решении сказано, что парень не признал вину, он пояснил, что действительно разместил некие высказывания, но у него не было цели возбуждать вражду. В сообщениях были рекомендации по убийству людей, находящихся в ПГНИУ, с помощью винтовки, пистолета и ножа. Кроме того, парень заявил о дружбе с Бекмансуровым. Все это он написал ради шутки и для привлечения внимания к себе, в момент написания сообщений ему было одиноко, настроение было плохим, пояснял сам нарушитель.
Пермяк уже отбыл свое наказание, завершив 50 часов обязательных работ.