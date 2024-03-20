УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику

В управляющей компании подтвердили жителям, что труба повреждена, и сказали, что «лучше пусть в подвал течет, чем заливает поликлинику», из чего жители сделали вывод, что трубу повредили намеренно. «Да они сами в диспетчерской сказали, что знают, мол, чего мы каждый день названиваем?! Сказали, что специально вырезали, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется», — возмущена жительница дома Мария Нижельская. «Сказали, что вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже!» — подтверждают соседи.