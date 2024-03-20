УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
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Updated Сегодня, 05:29
Жители одного из домов в центре Перми считают, что УК намеренно уничтожает их дом, чтобы он стал аварийным. Дом находится на границе сноса ветхого жилья, территории, предназначенной под застройку в рамках комплексного развития территорий (КРТ).
По адресу Глеба Успенского, 5 расположена пятиэтажная кирпичная хрущевка, на первом этаже дома находится поликлиника №1 городской клинической больницы №5. Жители дома обратились в редакцию Properm.ru с просьбой о помощи. Управляющая компания, по мнению жителей, вырезала часть канализационной трубы в подвале (серьезно!), и все отходы и фекалии вытекают в подвал.
Жители не сразу обнаружили эту странную диверсию. Поначалу их смущал только запах, который распространялся по всем подъездам, и конечно, попадал в квартиры. Собственники постоянно жаловались в управляющую компанию «Экском» и в Инспекцию государственного жилищного надзора (ИГЖН) на этот запах.
В управляющей компании подтвердили жителям, что труба повреждена, и сказали, что «лучше пусть в подвал течет, чем заливает поликлинику», из чего жители сделали вывод, что трубу повредили намеренно. «Да они сами в диспетчерской сказали, что знают, мол, чего мы каждый день названиваем?! Сказали, что специально вырезали, потому что пусть лучше в подвал течет, чем в поликлинике чистить придется», — возмущена жительница дома Мария Нижельская. «Сказали, что вырезали, чтобы не засорились туалеты в поликлинике на первом этаже!» — подтверждают соседи.
Из ИГЖН людям пришел пространный ответ, на основании каких федеральных, региональных и местных законов работает ИГЖН, и только в одном последнем предложении был какой-то смысл: управляющей компании объявили предостережение «о недопустимости нарушения обязательных требований к содержанию общего имущества многоквартирного жилого дома».
В аварийно-диспетчерской службе УК «Экском» журналисту Properm.ru подтвердили, что от жителей были заявки, но больше ничего сказать не могли, так как все заявки переданы в ЖЭУ№7 УК «Экском». Дозвониться до ЖЭУ не получилось, трубку никто не берет.
«Мы считаем, что наш дом намеренно пытаются привести к аварийному состоянию, — говорят жители. — Чтобы признать его непригодным для жизни и расселить. Видимо, мы мешаем, потому что находимся на границе стройки».
Речь идет о зоне комплексного развития территории (КРТ), которую намерены установить в пермском микрорайоне Громовском. Согласно ей, под снос должны пойти около 30 жилых домов в центре по улицам Куйбышева, Глеба Успенского, Седова, Пионерской (это преимущественно двухэтажные, каменные и деревянные дома), а также здание бывшего кинотеатра «Премьер». Дом на Глеба Успенского, 5 находится на границе с этой территорией.
«В начале зимы у нас демонтировали забор. Постоянно ходят измеряют территорию. Земля приватизирована жильцами, но их это не останавливает», — рассказала, на чем основаны опасения жителей Мария Нижельская.
Properm.ru направил запрос в администрацию Перми о ситуации, сложившейся на Глеба Успенского, 5.