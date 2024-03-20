В аэропорту Перми появился первый капсульный отель на два места

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Вчера, 19 марта, в аэропорту Перми «Большое Савино» появился первый в регионе капсульный отель. Капсула RecoRoom Sonnik, рассчитанная на два места, находится на втором этаже. Об этом сообщило издание «Business Class».
По данным приложения «2ГИС», в каждом номере есть спальное место, Wi-Fi, розетки, кондиционер, зеркало и место для хранения багажа. Час проживания составит от 600 ₽, за четыре часа — до 2,03 тыс. рублей. Каждый последующий час обойдется гостю за 420 рублей. Для получения постельного белья, нужно будет доплатить 400 рублей.