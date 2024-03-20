properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В аэропорту Перми появился первый капсульный отель на два места

В аэропорту Перми появился первый капсульный отель на два места

20 марта 2024, 04:31
Фото: rec-room.ru
Стоимость проживания в капсуле составит от 600 рублей за час.

Вчера, 19 марта, в аэропорту Перми «Большое Савино» появился первый в регионе капсульный отель. Капсула RecoRoom Sonnik, рассчитанная на два места, находится на втором этаже. Об этом сообщило издание «Business Class».

По данным приложения «2ГИС», в каждом номере есть спальное место, Wi-Fi, розетки, кондиционер, зеркало и место для хранения багажа. Час проживания составит от 600 ₽, за четыре часа — до 2,03 тыс. рублей. Каждый последующий час обойдется гостю за 420 рублей. Для получения постельного белья, нужно будет доплатить 400 рублей.

Фото: rec-room.ru
Читайте также:
Еще один турецкий лоукостер готов выполнять рейсы Пермь-АнтальяСамолет совершил вынужденную посадку из-за поломки пермского двигателя
#Пермь#Багаж#Wi-fi#Кондиционер#Капсульный отель#Стоимость проживания#Час#Розетки#Зеркало#Постельное белье
Подпишитесь
Слово пермяка Кровь на Каме Глава первая: Красное на чёрном
Сегодня, 05:09
Совладелец «Пермского крепежа» пытался ограничить заводу подачу воды и электричества
Сегодня, 07:15
С 1 апреля в Перми на 10-15% подорожает пиво. Объясняем почему
Сегодня, 06:12
Суд наказал пермяка, рассказавшего о планах напасть на ПГНИУ и дружбе с убийцей
Сегодня, 06:00
Пациенты пермского тубдиспансера жалуются на ужасные условия содержания больных
Сегодня, 06:30
Видео. УК в Перми сломала канализацию, чтобы «топило» подвал жилого дома, а не поликлинику
Сегодня, 05:01
"