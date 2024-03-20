В Екатеринбурге задержали пермяка, который находился в федеральном розыске

Оказалось, что пермяк проходил по уголовному делу за истязание. Дело должны были рассмотреть в суде, но мужчина не явился на заседание, тогда его объявили в розыск. Ранее пермяк был несколько раз судим, в том числе за тяжкие преступления. Последний раз он получил наказание в 2023 году за угрозу убийством. В ближайшее время его должны доставить в Пермский край.