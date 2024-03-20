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В Екатеринбурге задержали пермяка, который находился в федеральном розыске

В Екатеринбурге задержали пермяка, который находился в федеральном розыске

20 марта 2024, 04:43
Фото: vk.com/uturfo
Мужчину должны доставить в Пермь для суда.

В Екатеринбурге на железнодорожном вокзале транспортные полицейские задержали пермяка, который находился в федеральном розыске. В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу уточняют, что 35-летнего жителя Прикамья задержали во время патрулирования вокзала, он подходил по приметам под ориентировку, которую выдали в Перми.

Оказалось, что пермяк проходил по уголовному делу за истязание. Дело должны были рассмотреть в суде, но мужчина не явился на заседание, тогда его объявили в розыск. Ранее пермяк был несколько раз судим, в том числе за тяжкие преступления. Последний раз он получил наказание в 2023 году за угрозу убийством. В ближайшее время его должны доставить в Пермский край.

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#Суд#Пермь#Задержание#Розыск#Розыск преступника
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