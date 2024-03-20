В Кемерове будут судить 16-летнего студента за поход по магазинам с чужой карточкой

Несовершеннолетний юноша из Кемерова стал фигурантом уголовного дела о краже средств с банковского счета. По информации следствия, 16-летний студент колледжа нашел банковскую карту неизвестной женщины во дворе дома в Заводском районе. После этого он отправился за покупками. Молодой человек посетил несколько магазинов и расплатился за товары чужой карточкой с помощью функции бесконтактной оплаты, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу СК.