В Кемерове будут судить 16-летнего студента за поход по магазинам с чужой карточкой

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 05:37
Updated Сегодня, 05:37
Несовершеннолетний юноша из Кемерова стал фигурантом уголовного дела о краже средств с банковского счета. По информации следствия, 16-летний студент колледжа нашел банковскую карту неизвестной женщины во дворе дома в Заводском районе. После этого он отправился за покупками. Молодой человек посетил несколько магазинов и расплатился за товары чужой карточкой с помощью функции бесконтактной оплаты, пишет VSE42.Ru со ссылкой на пресс-службу СК.
Своими действиями студент причинил потерпевшей значительный имущественный ущерб. Женщина обратилась в полицию, и следователь быстро вычислил подозреваемого. Вскоре состоится суд, который может приговорить обвиняемого к штрафу в размере 500 тыс. рублей, принудительным работам на срок до пяти лет или лишению свободы до шести лет.