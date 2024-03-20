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В Перми ищут компанию, которая построит школу на тысячу мест за 1,3 миллиарда

В Перми ищут компанию, которая построит школу на тысячу мест за 1,3 миллиарда

20 марта 2024, 07:28
Фото: ideogram.ai
Образовательное учреждение должно появиться до конца 2026 года.

Власти объявили аукцион на поиск подрядчика, который займется возведением новой школы в Индустриальном районе Перми на улице Архитектора Свиязева. В техническом задании сказано, что победитель аукциона должен будет разработать проектную документацию, выполнить инженерные работы, а также построить само учреждение. Начальная (максимальная) цена работ — 1,3 млрд рублей. Деньги выделяются из бюджета Перми.

Судя по техническому заданию, строительные работы должны завершиться за срок не более 632 дней. Начало строительства намечено на 9 апреля 2025 года, завершение — 31 декабря 2026 года.

Школа должна быть рассчитана на 1050 мест, количество учащихся в одном классе — не более 25 человек. Всего должно быть 42 класса для учащихся с 5 по 11 класс. Победителя аукциона должны выбрать 10 апреля.

В феврале 2024 года мэрия Перми заявляла, что городское управление капитального строительства приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству школы. В образовательном учреждении кроме классов будут два спортзала, библиотека, актовый зал, столовая, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для игр в волейбол и баскетбол.

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#Пермь#Детский мир#Образование#Школа
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