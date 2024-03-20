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В Перми после конфликта погиб 51-летний посетитель букмекерской конторы

В Перми после конфликта погиб 51-летний посетитель букмекерской конторы

20 марта 2024, 03:15
Фото: ideogram.ai
Конфликт произошел между двумя посетителями.

В Орджоникидзевском районе Перми скончался 51-летний мужчина в букмекерской конторе. Обвиняемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда проходит другой посетитель 1987 года рождения, он ранее не судим, вину не признает. Инцидент случился еще в ноябре 2023 года. У погибшего остались двое детей и возлюбленная, его похоронили в Чечне. Суд состоится в ближайшее время, сообщает «КП-Пермь».

36-летний мужчина, который избил оппонента, узнал о смерти потерпевшего после звонка администратора заведения. Обвиняемый является боксером и тренером в спортивном клубе. Свою вину пермяк не признает, говорит о превышении пределов необходимой самообороны.

Судя по записи с камеры, обвиняемый сидел в букмекерской конторе, когда к нему подошел 51-летний посетитель. Они о чем-то поговорили, а затем спортсмен несколько раз ударил нового знакомого, тот упал на пол. Смерть потерпевшего зафиксировали медики.

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#Суд#Пермь#Драка#Убийство#Избиение
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