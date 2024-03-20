В Перми после конфликта погиб 51-летний посетитель букмекерской конторы

В Орджоникидзевском районе Перми скончался 51-летний мужчина в букмекерской конторе. Обвиняемым по делу об умышленном причинении тяжкого вреда проходит другой посетитель 1987 года рождения, он ранее не судим, вину не признает. Инцидент случился еще в ноябре 2023 года. У погибшего остались двое детей и возлюбленная, его похоронили в Чечне. Суд состоится в ближайшее время, сообщает «КП-Пермь».