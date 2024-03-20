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В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна

В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна

20 марта 2024, 11:56
Фото: properm.ru
Для раскисления вод сотрудники университета предлагают использовать промышленные отходы предприятия Пермского края.
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ПГНИУ

В целях нейтрализации шахтных изливов бывшего Кизеловского угольного бассейна ученые ПГНИУ предложили использовать промышленные отходы предприятия. Об этом рассказали в пресс-службе учебного заведения.

В качестве состава для раскисления будет применен самораспадающийся шлак — побочный продукт производства ОАО «Чусовской металлургический завод». Способ нейтрализации представлен доцентом кафедры инженерной геологии и охраны недр ПГНИУ Николаем Максимовичем.

«Этот шлак содержит известь, что делает его эффективным нейтрализатором кислых шахтных вод. Вносить производственные отходы предполагается непосредственно в каналы изливов», сообщили сотрудники Естественнонаучного института.

В 2001 году все шахты КУБа были закрыты, природоохранные мероприятия соблюдены не были. По этой причине заброшенные шахты заполнились водой и начались изливы в близлежащие реки. На данный момент на территории заброшенного КУБа находятся 19 изливов шахтных вод. Кислые стоки попали в Косьву, Яйву, Чусовую — крупные притоки Камского водохранилища. По данным утвержденной дорожной карты, до 2025 года должны быть приняты меры, направленные на уменьшение объемов кислых вод, поступающих в реки региона.

Ранее сообщалось, что 21 февраля прошлого года Пермский краевой суд вынес решение относительно жалоб региональных министерств на решение Свердловского райсуда, согласно которому Минэнерго и Минприроды России были обязаны устранить последствия экологической катастрофы на территории Кизеловского угольного бассейна, возникшее в 2002 году.

Суд отказал в удовлетворении жалобы Минприроды РФ и возложил на ФГБУ «ГУРШ» (Учреждение по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов, подведомственная организация Министерства энергетики РФ) обязанности по ликвидации экологического бедствия до 1 января 2029 года.

Напомним, что из-за заброшенных шахт на Среднем Урале возникло 412,6 га нарушенных земель и 25 млн. кубометров отходов от добычи угля. Из водопотребления было выведено 14 рек общей протяженностью более 500 км. В изливах наблюдается превышение предельно допустимой концентрации следующих химических элементов: алюминий — до 51 ПДК, марганец — до 61 ПДК, бериллий — до 87 ПДК, железо — до 1573 ПДК.

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