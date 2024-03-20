В Перми предложили способ нейтрализации изливов шахт Кизеловского угольного бассейна

В 2001 году все шахты КУБа были закрыты, природоохранные мероприятия соблюдены не были. По этой причине заброшенные шахты заполнились водой и начались изливы в близлежащие реки. На данный момент на территории заброшенного КУБа находятся 19 изливов шахтных вод. Кислые стоки попали в Косьву, Яйву, Чусовую — крупные притоки Камского водохранилища. По данным утвержденной дорожной карты, до 2025 года должны быть приняты меры, направленные на уменьшение объемов кислых вод, поступающих в реки региона.