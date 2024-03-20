В Перми второй день начальников колоний отправляют в СИЗО за взятки

Мотовилихинский районный суд отправил до 19 мая в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Представитель прокуратуры перед судебным заседанием не уточнил, от кого была получена взятка и сколько эпизодов преступления было: «Данные сведения в данный момент не могу сообщить». Представитель СК уточнила, что Ассанов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, которые являются его знакомыми.