В Перми второй день начальников колоний отправляют в СИЗО за взятки

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Мотовилихинский районный суд отправил до 19 мая в СИЗО подполковника внутренней службы Дмитрия Ассанова — начальника колонии ИК-29. Он является фигурантом уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Представитель прокуратуры перед судебным заседанием не уточнил, от кого была получена взятка и сколько эпизодов преступления было: «Данные сведения в данный момент не могу сообщить». Представитель СК уточнила, что Ассанов может скрыться от следствия, оказать давление на свидетелей, которые являются его знакомыми.
Как удалось узнать журналисту Properm.ru, следствие также изучает законность получения земельных участков, которые могли оформляться на других людей в том числе и за взятки. Участки находились недалеко от колонии.
Заседание проходило в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали адвокаты и сам Дмитрий Ассанов из-за изучения медицинских документов, передает журналист Properm.ru из зала суда. Защита начальника колонии просила о домашнем аресте, однако суд встал на сторону следствия и прокуратуры, отправив Ассанова в СИЗО.
Накануне, 19 марта, Ассанов был задержан на рабочем месте сотрудниками внутренней службы ГУФСИН и УБЭПиПК ГУ МВД по Пермскому краю в сотрудничестве со следствием регионального главка СКР. С момента задержания руководителя в колонии начались следственные мероприятия, сообщили в ГУ ФСИН.
Как официально сообщали в СУ СКР, 19 марта 2024 года в отношении начальника ФКУ ИК № 29 ГУФСИН России по Пермскому краю Дмитрия Ассанова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По имеющийся у журналистов Properm.ru информации, называется размер взятки в миллион рублей, который он получил якобы за общее покровительство.
Дмитрий Ассанов руководил колонией на Соликамском тракте в статусе «временно исполняющего с 30 октября 2020 года. До этого и с 2018 года полковник руководил женским СИЗО-5 в Перми.
Ранее стало известно, что по подозрению в получении взятки был задержан начальник колонии ИК-37 Илья Асламов. Вместе с ним вчера, 18 марта, был задержан и бизнесмен Олег Попов, ему вменяется ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Заседание по избранию меры пресечения подозреваемым состоится сегодня в Свердловском районном суде.