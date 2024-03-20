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Published Сегодня, 09:25

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Updated Сегодня, 09:31

10 компаний смогут получить компенсации за съемки фильмов в Пермском крае

В Перми выбрали 10 компаний, которые смогут получить компенсации за съемки в регионе

20 марта 2024, 09:25
Фото: 1MI

10 компаний смогут получить компенсации за съемки фильмов в Пермском крае

Часть фильмов уже сняты, производство других только планируется запустить.

Эксперты выбрали 10 картин, которые могут претендовать на получение рибейта за съемки в Пермском крае — это компенсация части потраченных денег. Эксперты выбирали картины ориентируясь на культурные, экономические и производственные критерии. В экспертный совет входят: Антон Богданов (актер, режиссер), Гавриил Гордеев (актер, продюсер), Ямур Гильмутдинов (сценарист, продюсер), Федор Добронравов (актер, продюсер).

Какие картины могут претендовать на рибейт:

  • Кинокомпания «МЕМ» подала заявки по двум сериалам: речь идет об остросоциальном сериале «Урок», съемки которого проводятся в Перми с 8 января по 31 марта, а также о фантастическом сериале «Радар»;
  • Кинокомпания «Базелевс» хочет снять в Прикамье комедии «Вышка» и «Улов»;
  • Кинокомпания «Медиа Тайм» планирует снять проект «Последний пионер» в 2025 году;
  • Кинокомпания «Сильвер продакшн» сняла в 2023 году семейную драму «Пальма 2», съемки проходили в Губахе, на берегу Усьвы, в поселке Шумихинский, на Горе Крестовой;
  • Кинокомпания «Дженерал Криэйшн» планирует снять в Перми семейный фильм со спортивной тематикой «Кубок Королёва»;
  • Продюсерский центр «Клёвафильм» — комедийная история «Аэропорт»;
  • Свердловска киностудия уже сняла фильм «Втроем», в этом году планирует снимать в Прикамье мистическую драму «Цинга»;
  • Пермский продюсерский центр «Капризка» планирует начать работу над анимационно-документальным проектом «Икота-Икота».

Получить компенсацию расходов за съемки в Прикамье компании смогут после проведения съемок и предоставления документов о расходах в краевом Минкульт. Размер субсидии — 50% от затрат. С 2019 года в Прикамье на эти цели ушло 83 млн рублей.

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#Пермь#Кино#Съемки#Фильмы
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