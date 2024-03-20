В Перми выбрали 10 компаний, которые смогут получить компенсации за съемки в регионе

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Эксперты выбрали 10 картин, которые могут претендовать на получение рибейта за съемки в Пермском крае — это компенсация части потраченных денег. Эксперты выбирали картины ориентируясь на культурные, экономические и производственные критерии. В экспертный совет входят: Антон Богданов (актер, режиссер), Гавриил Гордеев (актер, продюсер), Ямур Гильмутдинов (сценарист, продюсер), Федор Добронравов (актер, продюсер).
Какие картины могут претендовать на рибейт:
Получить компенсацию расходов за съемки в Прикамье компании смогут после проведения съемок и предоставления документов о расходах в краевом Минкульт. Размер субсидии — 50% от затрат. С 2019 года в Прикамье на эти цели ушло 83 млн рублей.