В Пермском крае УК оплатит похороны девушки, погибшей от глыбы льда

Управляющая компания «ООО ЖПЭТ», с дома которой на 36-летнюю девушку упала глыба льда, оплатит похороны погибшей. URA.RU со ссылкой на знакомую девушки уточняет, что они звонили в УК, сначала сотрудники не шли на контакт. Однако позже заявили, что готовы взять оплату похорон на себя.