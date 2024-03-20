В Пермском крае УК оплатит похороны девушки, погибшей от глыбы льда

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
Управляющая компания «ООО ЖПЭТ», с дома которой на 36-летнюю девушку упала глыба льда, оплатит похороны погибшей. URA.RU со ссылкой на знакомую девушки уточняет, что они звонили в УК, сначала сотрудники не шли на контакт. Однако позже заявили, что готовы взять оплату похорон на себя.
ЧП произошло в Березниках 18 марта, Екатерина Леоньтева шла по Советскому проспекту, когда на нее рухнула глыба с крыши. Очевидцы вызвали медиков, но помочь ей не смогли — девушка скончалась на месте.
Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). В УК прошел обыск.