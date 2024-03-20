В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей

На данный момент составлен плановый расчет расходов, стоимость строительных работ составит не менее 10 млн рублей. В смету также включено финансирование декорационной стены к фильму «Сердце Пармы». О включении данного объекта в комплексный туристический проект мэрия Губахи ведет переговоры с потенциальным инвестором проекта ООО «Новая Губаха». Целью сотрудничества является повышение туристической привлекательности региона.