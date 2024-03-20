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В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 млн рублей

В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 миллионов рублей

20 марта 2024, 10:50
Фото: Сайт Правительства Пермского края

В Прикамье отремонтируют декорации к фильму «Сердце пармы» за 10 млн рублей

Администрация Губахи ведет переговоры с потенциальным инвестором проекта.

В 2024 году в Прикамье планируется отремонтировать декорации к фильму «Сердце пармы». Об этом сообщило ИА «Текст» со ссылкой на администрацию города Губаха.

На данный момент составлен плановый расчет расходов, стоимость строительных работ составит не менее 10 млн рублей. В смету также включено финансирование декорационной стены к фильму «Сердце Пармы». О включении данного объекта в комплексный туристический проект мэрия Губахи ведет переговоры с потенциальным инвестором проекта ООО «Новая Губаха». Целью сотрудничества является повышение туристической привлекательности региона.

В 2020 году начали поступать жалобы от туристов на мусор возле декораций и частичное разрушение конструкций, в 2023 жалобы возобновились. В комплекс входят деревянная крепость, храм, кельи монастырского холма.


Кинокартина «Сердце Пармы» снята на территории Пермского края с июля 2019 по март 2020 года, осенью 2022-го — вышел в прокат. В январе прошлого года картина получила четыре награды «Золотой орёл».

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