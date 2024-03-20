В Прикамье за нарушение в организации снегосвалок наказаны главы пяти муниципалитетов

Как установили сотрудники прокуратуры, на территории Осинского, Нытвенского, Чернушинского городских округов и Уинского муниципального округа были выделены земельные участки для складирования загрязненного снега, убранного с автомобильных дорог. Однако эти площадки не отвечали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, на них отсутствовало водонепроницаемое покрытие и обваловка сплошным земляным валом, а также в ряде территорий таких мест вообще не было определено, при этом вывоз снега в рамках муниципальных контрактов осуществлялся.