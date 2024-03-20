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В Прикамье за нарушение в организации снегосвалок наказаны главы пяти муниципалитетов

В Прикамье за нарушение в организации снегосвалок наказаны главы пяти муниципалитетов

20 марта 2024, 05:37
Фото: Пермская межрайонная природоохранная прокуратура
Прокуратура уверена в бездействии местных властей в данной сфере.

Пермская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения в деятельности пяти муниципалитетов при организации снегосвалок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установили сотрудники прокуратуры, на территории Осинского, Нытвенского, Чернушинского городских округов и Уинского муниципального округа были выделены земельные участки для складирования загрязненного снега, убранного с автомобильных дорог. Однако эти площадки не отвечали требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. В частности, на них отсутствовало водонепроницаемое покрытие и обваловка сплошным земляным валом, а также в ряде территорий таких мест вообще не было определено, при этом вывоз снега в рамках муниципальных контрактов осуществлялся.

Выявленные факты свидетельствуют о бездействии муниципалитетов и создают угрозу загрязнения опасными веществами окружающей среды, так как используемые при обработке улиц материалы вредны для почвы, считают в прокуратуре.

По итогам проверки природоохранным прокурором главам администраций Осинского, Нытвенского, Чернушинского городских округов, Уинского, Большесосновского муниципальных округов внесены представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, прокуратура контролирует привлечение к ответственности лиц, виновных в указанных нарушениях.

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#Происшествия#Экология#Прокуратура#Вывоз снега
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