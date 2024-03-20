В школах Перми пройдет день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Традиционно во всех школах Перми 23 марта пройдет единый день открытых дверей для родителей будущих первоклассников. Мероприятия состоятся в очном и онлайн формате, сообщают в мэрии.
Будущие первоклассники и родители встретятся с директорами и педагогами школ, им представят учебники и учебные пособия, используемые в начальной школе, расскажут о программах дополнительного образования. Родители узнают об особенностях подачи документов для приема ребенка в первый класс в текущем году и организации образовательного процесса.
Подробнее в времени и формате проведения дня открытых дверей в конкретном образовательном учреждении родители можно уточнить на официальных сайтах школ города.
С 28 марта по 8 апреля пройдет «горячая линия» для родителей будущих первоклассников. Все вопросы по приему в первые классы можно будет задать специалистам департамента образования Перми ежедневно в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по телефону: (342) 212-95-20.
Напомним, что с 1 апреля стартует приемная кампания в первые классы. В предстоящем учебном году первоклассников ожидают 95 муниципальных школ и семь частных учебных заведений.