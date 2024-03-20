В школах Перми пройдет день открытых дверей для родителей будущих первоклассников

Будущие первоклассники и родители встретятся с директорами и педагогами школ, им представят учебники и учебные пособия, используемые в начальной школе, расскажут о программах дополнительного образования. Родители узнают об особенностях подачи документов для приема ребенка в первый класс в текущем году и организации образовательного процесса.