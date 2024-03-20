Виновный в дебоше в баре пермский экс-депутат освободится из колонии строгого режима

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
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Updated Сегодня, 10:33
Соликамский городской суд смягчил наказание бывшему депутату Законодательного собрания Пермского края Александру Телепневу. Виновный ходатайствовал об изменении вида исправительного учреждения, назначенного по приговору. В понедельник, 18 марта, судья Валентина Морозова удовлетворила ходатайство. Таким образом, экс-депутата переведут из исправительной колонии строгого режима в колонию-поселение, обратило внимание издание URA.ru.
Кроме того, 19 марта Телепнев подал новое ходатайство, в котором опять просит заменить наказание — на этот раз на исправительные работы. Материалы переданы судье утром 20 марта, дата заседания еще не назначена.
Александр Телепнев был лишен свободы за дебош в пермском баре «Наташа», который он устроил 30 апреля 2022 года. Он поссорился с барменом, услышав песню DJ Smash (Андрей Ширман), и начал кидаться в людей мебелью и посудой. Травмы получили сотрудник бара и один из посетителей. 1 февраля текущего года Седьмой кассационный суд оставил приговор без изменения — 4 года лишения свободы в колонии строгого режима.
Кроме того, в 2018 году Телепнев избил DJ Smash в пермском ночном клубе за отказ сделать повторное селфи. Его приговорили к двум годам колонии-поселения и еще двум месяцам лишения свободы за драку с 19-летним студентом Глебом Кулаковым.