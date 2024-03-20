Восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего знакомого в Петербурге

В Приморском районе Петербурга произошел трагический случай — на вписке у 35-летнего мужчины скончалась восьмиклассница. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, две подруги-школьницы посетили квартиру этого мужчины на проспекте Королева, но только одна из них вернулась домой.