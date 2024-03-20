Восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего знакомого в Петербурге

Posted Сегодня, 15:53
Published Сегодня, 15:53
Modified Сегодня, 15:53
Updated Сегодня, 15:53
Согласно информации, мужчина познакомился с девушками в специализированной группе и пригласил их к себе. Девушки приехали уже ближе к утру и, предположительно, были пьяны. Одну из девушек положили спать, но она начала испытывать тошноту и вскоре перестала дышать, пишет 360tv.ru.
«Вторая школьница сразу покинула квартиру. Утро развивалось стремительно: вызванная скорая помощь констатировала смерть, а хозяина квартиры задержали и доставили в полицейский участок», — написали авторы статьи.