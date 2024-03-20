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Восьмиклассница умерла на вписке у 35-летнего знакомого в Петербурге

20 марта 2024, 15:53
В Приморском районе Петербурга произошел трагический случай — на вписке у 35-летнего мужчины скончалась восьмиклассница. Как сообщает Telegram-канал Mash на Мойке, две подруги-школьницы посетили квартиру этого мужчины на проспекте Королева, но только одна из них вернулась домой.

Согласно информации, мужчина познакомился с девушками в специализированной группе и пригласил их к себе. Девушки приехали уже ближе к утру и, предположительно, были пьяны. Одну из девушек положили спать, но она начала испытывать тошноту и вскоре перестала дышать, пишет 360tv.ru.

«Вторая школьница сразу покинула квартиру. Утро развивалось стремительно: вызванная скорая помощь констатировала смерть, а хозяина квартиры задержали и доставили в полицейский участок», — написали авторы статьи.

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