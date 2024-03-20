Вторичная недвижимость Перми — на третьем месте в России по темпу роста цен

Сильнее за последний месяц подорожала только вторичная недвижимость в Краснодаре и Казани — там рост составил 3,2% и 1,9% соответственно. При этом за год (февраль 2024 года к февралю 2023 года) рост цен на вторичную недвижимость в Перми составил 12,7%.