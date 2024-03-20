Вторичная недвижимость Перми — на третьем месте в России по темпу роста цен

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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За февраль цены на вторичную недвижимость в Перми выросли на 1,8% и превысили 99 тыс. рублей за квадратный метр. По скорости подорожания — это третий результат среди изучаемых городов, сообщают аналитики «Яндекс Недвижимость» на основе изучения базы объявлений сервиса.
Сильнее за последний месяц подорожала только вторичная недвижимость в Краснодаре и Казани — там рост составил 3,2% и 1,9% соответственно. При этом за год (февраль 2024 года к февралю 2023 года) рост цен на вторичную недвижимость в Перми составил 12,7%.
За последний месяц цены на новостройки в Перми выросли на 0,6%, а стоимость квадратного метра первичной недвижимости превысила 125 тыс. рублей за кв. метр.
Наименьший рост цен за год продемонстрировали вторичные рынки Владивостока (+2,4%), Санкт-Петербурга (+3,6%), Москвы (+5,7%), Сочи (+5,9%) и Калининграда (+5,9%). Примечательно, что именно эти города (за исключением Калининграда) являются российскими лидерами по стоимости новостроек.
Городами с самой дорогой вторичной недвижимостью по стоимости квадратного метра стали Москва (327 000 р/кв.м), Сочи (285 000 р/кв.м), Санкт-Петербург (200 000 р/кв.м), Владивосток (161 000 р/кв.м) и Казань (157 000 р/кв.м). Эти же города лидируют по стоимости квадратного метра в новостройках, причем во всех этих городах новостройки дороже вторичной недвижимости.