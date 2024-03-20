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Задержан житель Подмосковья, укравший 1,5 миллиона рублей у пенсионерки

20 марта 2024, 11:14
В Подмосковье поймали ранее судимого местного жителя, который похитил у пенсионерки деньги и ювелирные изделия. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Жительница Серебряных Прудов, 63-летняя женщина, обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный проник в ее дом и совершил кражу. Об этом сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

Личность злоумышленника была оперативно выявлена сотрудниками правоохранительных органов. Задержали 47-летнего мужчину, проживающего в Кашире. Его поместили под стражу в ожидании проведения судебного разбирательства. Также было возбуждено уголовное дело по данному факту, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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