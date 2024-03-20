Задержан житель Подмосковья, укравший 1,5 миллиона рублей у пенсионерки

Жительница Серебряных Прудов, 63-летняя женщина, обратилась в полицию и рассказала, что неизвестный проник в ее дом и совершил кражу. Об этом сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.