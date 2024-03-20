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Житель Краснокамска угрожал убить жену, избил прохожего и похитил смартфон

Житель Краснокамска угрожал убить жену, избил прохожего и похитил смартфон

20 марта 2024, 07:34
Фото: 1MI
Все эти «подвиги» буйный горожанин совершил в один день.

Завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 23-летнего кранокамца. Ему предъявлено обвинение в угрозе убийством, побоях и грабеже, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В канун прошлого нового года пьяный фигурант поругался с супругой. В ходе ссоры он схватил ее за шею, приподнял от пола и угрожал убить. Женщина очень испугалась агрессивного мужа. Однако мужчина отпустил жену и ушел из дома.

На улице у него произошел конфликт с незнакомцем. Обвиняемый напал на него, стал избивать, пока тот не упал на землю. Несмотря на то, что прохожий уже лежал, злоумышленник продолжал наносить ему удары, пока тот не потерял сознание. Затем разбойник вытащил из заднего кармана брюк мужичины мобильный телефон и скрылся. Как только 47-летний потерпевший пришел в себя, сразу обратился за помощью в правоохранительные органы. Причиненный ущерб он оценил в 10 500 рублей.

Сотрудник уголовного розыска задержали фигуранта в этот же день. Похищенный телефон был изъят и возвращен законному владельцу.

Мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством», ст. 116 «Побои» и ч. 1 ст. 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

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