Баланин рассказал о внедрение цифрового профиля и диспансеризации

По словам Ильи Баланина, в 2024 году в 14 пилотных регионах начинается эксперимент по внедрению цифрового медицинского профиля. Ожидается, что благодаря перемещению информационных процессов на единую технологическую площадку повысится эффективность учета данных, а медицинская помощь станет более качественной и доступной. По результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании проекта на остальные регионы страны, пишет rg.ru.