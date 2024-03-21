Баланин рассказал о внедрение цифрового профиля и диспансеризации

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
По словам Ильи Баланина, в 2024 году в 14 пилотных регионах начинается эксперимент по внедрению цифрового медицинского профиля. Ожидается, что благодаря перемещению информационных процессов на единую технологическую площадку повысится эффективность учета данных, а медицинская помощь станет более качественной и доступной. По результатам эксперимента будет принято решение о масштабировании проекта на остальные регионы страны, пишет rg.ru.
На первоначальном этапе планируется отладить взаимодействие медицинских учреждений, региональных органов управления здравоохранением субъектов, страховых медицинских организаций и ФОМС. Это позволит обеспечить эффективность контроля и экспертизы качества медпомощи, а также сопровождение граждан страховыми медицинскими представителями. Кроме этого, упростится принятие управленческих решений на основе данных. Подсистема позволит медикам оценить риски развития заболеваний у конкретных пациентов и подобрать для них соответствующую терапию или профилактику.
У медицинской организации будут данные о пациентах, которым необходимо первоочередное наблюдение. Эту работу сможет контролировать орган управления здравоохранением региона. При этом Федеральный фонд ОМС сможет корректно распределять объемы медпомощи, исходя из структуры заболеваемости в регионе.
Председатель ФОМС подчеркнул, что система ОМС направлена на сохранение здоровья и качества жизни граждан. В связи с этим в приоритете по-прежнему остается профилактическое направление.
Согласно приказу Минздрава России, с 2024 года диспансеризацию можно будет проходить на рабочем месте. Многие медицинские организации оснащены современными передвижными комплексами и оборудованием для обследования, включая УЗИ, ЭКГ и маммографы.
Также с этого года страховая медицинская организация и медицинская организация, отвечающая за диспансеризацию на отдаленных территориях, обязаны информировать граждан о месте проведения мероприятий через СМИ, старосту или объявления в соответствующем населенном пункте.
Отмечается, что в 2023 году профилактические мероприятия прошли 82,8 миллиона граждан. Результаты показали, что у 26 процентов из них нет хронических неинфекционных заболеваний, однако присутствуют риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Как отметил Илья Баланин, в 2023 году профосмотры и своевременное оказание медпомощи позволили сократить число смертельных случаев от онкологии на 0,6 процента, от сердечно-сосудистых заболеваний — на 3,2 процента.