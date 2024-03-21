Бизнесмен из Перми лишился крупной суммы денег из-за мультяшных персонажей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:40
Updated Сегодня, 06:40
Индивидуальный предприниматель из Пермского края лишился 130 тыс. рублей из-за детских спортивных костюмов с изображением персонажей мультсериала «Фиксики». По данным пресс-службы ГУ ФССП России по Пермскому краю, костюмы купили представители ЗАО «Аэроплан» во время контрольной закупки.
Экспертиза подтвердила, что рисунки на футболках и штанах похожи на товарные знаки, которые находятся под защитой. Компания пыталась решить конфликт без суда, требуя добровольно компенсировать ущерб, но письмо осталось без ответа.
В итоге суд признал законными требования истца, бизнесмена обязали выплатить по 10 тыс. рублей за каждое использование изображение, что в итоге вылилось в 130 тыс. рублей. Продавец не сразу решил выплатить данную сумму, поэтому приставы взыскали исполнительский сбор — 7% от суммы задолженности.