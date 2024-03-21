Был на спецоперации с сентября. На СВО убили 47-летнего военного из Пермского края

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Пермские чиновники сообщили о гибели еще одного военного на СВО. ПО данным администрации Ильинского округа, Андрей Меньшиков родился в 1976 году, вырос и учился в поселке Ильинский. С 1992 по 1993 годы служил в армии по призыву.
На специальную военную операцию попал по контракту, который заключил в сентябре 2023 года. 2 марта Меньшиков погиб при исполнении обязанностей. Дата прощания с 47-летним военным пока неизвестна.