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На СВО убили 47-летнего военного из Пермского края

Был на спецоперации с сентября. На СВО убили 47-летнего военного из Пермского края

21 марта 2024, 12:13
Фото: vk.com/public169629099 / 1MI

На СВО убили 47-летнего военного из Пермского края

Даты прощания с участником спецоперации пока нет.

Пермские чиновники сообщили о гибели еще одного военного на СВО. ПО данным администрации Ильинского округа, Андрей Меньшиков родился в 1976 году, вырос и учился в поселке Ильинский. С 1992 по 1993 годы служил в армии по призыву. 

На специальную военную операцию попал по контракту, который заключил в сентябре 2023 года. 2 марта Меньшиков погиб при исполнении обязанностей. Дата прощания с 47-летним военным пока неизвестна.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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