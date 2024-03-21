Был на спецоперации с сентября. На СВО убили 47-летнего военного из Пермского края

Пермские чиновники сообщили о гибели еще одного военного на СВО. ПО данным администрации Ильинского округа, Андрей Меньшиков родился в 1976 году, вырос и учился в поселке Ильинский. С 1992 по 1993 годы служил в армии по призыву.