Бывший чиновник Прикамья встал на учет в Центр занятости населения

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Бывший уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс».
«Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», рассказал Миков изданию.
На этой неделе стало известно, что Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс». Возглавил учебное заведение он в марте прошлого года. Исполнять обязанности директора «Оникса» теперь будет замдиректора по воспитательной работе Вероника Кошкина.
Причину ухода с должности директора Миков комментировать не стал, отметив, что у него завершился трудовой договор. Решение об уходе Микова было принято министром образования Пермского края.