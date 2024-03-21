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Экс-омбудсмен Прикамья Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения

Бывший чиновник Прикамья встал на учет в Центр занятости населения

21 марта 2024, 18:47
Фото: properm.ru

Экс-омбудсмен Прикамья Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения

Ранее сообщалось, что Миков ушел с поста директора краевого колледжа «Оникс».

Бывший уполномоченный по правам человека в Прикамье Павел Миков встал на учет в Центр занятости населения. Об этом сообщило агентство «ФедералПресс».

«Встал на учет в Центр занятости населения. Занимаюсь общественными проектами», рассказал Миков изданию.

На этой неделе стало известно, что Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс». Возглавил учебное заведение он в марте прошлого года. Исполнять обязанности директора «Оникса» теперь будет замдиректора по воспитательной работе Вероника Кошкина.

Причину ухода с должности директора Миков комментировать не стал, отметив, что у него завершился трудовой договор. Решение об уходе Микова было принято министром образования Пермского края.

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#Пермский край#Прикамье#Павел миков#Права человека#Директор#Трудовой договор#Оникс#Учебное заведение#Центр занятости населения#ФедералПресс#Краевой колледж#Вероника Кошкина#Министр образования
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