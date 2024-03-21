Бывший чиновник Прикамья встал на учет в Центр занятости населения

На этой неделе стало известно, что Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс». Возглавил учебное заведение он в марте прошлого года. Исполнять обязанности директора «Оникса» теперь будет замдиректора по воспитательной работе Вероника Кошкина.