Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» построит около Камы бизнес-центр за 32 миллиарда рублей

Бизнес-центр будут представлять два или три здания высотой от 25 до 30 этажей. Строительные работы должны завершиться в 2028 году. «Суммарный объем поступлений в бюджет от реализации проекта до 2036 года оценивается более чем в 4,5 млрд рублей», сообщает издание.