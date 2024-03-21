Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» построит около Камы бизнес-центр за 32 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:24
Updated Сегодня, 19:24
Дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «ЛУН-Инвест» возведет на берегу Камы в Перми бизнес-центр за 32,2 млрд рублей. Инвестпроект получил статус приоритетного, что позволит застройщику арендовать участок без торгов. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».
Здание планируется построить в квартале №5, ограниченном улицами Окулова, Осинской, Монастырской и Попова. Общая площадь земельного участка составляет 1,95 га, площадь комплекса — 130 тыс. кв. м. По данным источника, что в бизнес-центре будут размещены офисы «ЛУКОЙЛ-Пермь» и структуры правительства Прикамья. Краевым властям может быть передано одно из зданий анонсированного комплекса.
Бизнес-центр будут представлять два или три здания высотой от 25 до 30 этажей. Строительные работы должны завершиться в 2028 году. «Суммарный объем поступлений в бюджет от реализации проекта до 2036 года оценивается более чем в 4,5 млрд рублей», сообщает издание.
Согласно данным Rusprofile, ООО «ЛУН-Инвест» создан в апреле 2021 года в Москве. Генеральным директором компании является Сергей Зенкин. Уставный капитал организации составляет 31,7 млрд рублей. Выручка за 2022 год — 5 млрд рублей, кредиторская задолженность 2,7 млрд рублей. Среди учредителей организации 12 компаний группы ЛУКОЙЛ, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Уралойл» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».