properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:24

Published Сегодня, 19:24

Modified Сегодня, 19:24

Updated Сегодня, 19:24

«Дочка» ЛУКОЙЛа построит на берегу Камы в Перми бизнес-центр за 32 млрд рублей

Дочерняя компания «ЛУКОЙЛа» построит около Камы бизнес-центр за 32 миллиарда рублей

21 марта 2024, 19:24
Фото: properm.ru

«Дочка» ЛУКОЙЛа построит на берегу Камы в Перми бизнес-центр за 32 млрд рублей

В комплексе будут размещены офисы Лукойла и структуры Правительства Пермского края.

Дочерняя компания ПАО «ЛУКОЙЛ» — ООО «ЛУН-Инвест» возведет на берегу Камы в Перми бизнес-центр за 32,2 млрд рублей. Инвестпроект получил статус приоритетного, что позволит застройщику арендовать участок без торгов. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье».

Здание планируется построить в квартале №5, ограниченном улицами Окулова, Осинской, Монастырской и Попова. Общая площадь земельного участка составляет 1,95 га, площадь комплекса — 130 тыс. кв. м. По данным источника, что в бизнес-центре будут размещены офисы «ЛУКОЙЛ-Пермь» и структуры правительства Прикамья. Краевым властям может быть передано одно из зданий анонсированного комплекса.

Бизнес-центр будут представлять два или три здания высотой от 25 до 30 этажей. Строительные работы должны завершиться в 2028 году. «Суммарный объем поступлений в бюджет от реализации проекта до 2036 года оценивается более чем в 4,5 млрд рублей», сообщает издание.

Согласно данным Rusprofile, ООО «ЛУН-Инвест» создан в апреле 2021 года в Москве. Генеральным директором компании является Сергей Зенкин. Уставный капитал организации составляет 31,7 млрд рублей. Выручка за 2022 год — 5 млрд рублей, кредиторская задолженность 2,7 млрд рублей. Среди учредителей организации 12 компаний группы ЛУКОЙЛ, в том числе ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь», ООО «Уралойл» и ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт».

Читайте также:
В Перми началось строительство нового железнодорожного моста через Каму«ЛУКОЙЛ-Пермь» ответит по делам о загрязнении почвы на сумму больше 400 млн рублей
#Пермь#Строительство#Кама#Лукойл#Инвестиции#Бизнес-центр
Подпишитесь
В Перми погиб один из ведущих гримеров России Сергей Мухин
Сегодня, 14:51
Убивавшего пермских старушек маньяка приговорили к пожизненному заключению
Сегодня, 10:37
Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК
Сегодня, 11:45
Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье
Сегодня, 06:54
Экс-худрук Чайковского театра, уволенный со скандалом, вернется на СВО после ранения
Сегодня, 08:25
Уголовное дело о попытке вывезти за границу архив «Мемориала»* поступило в суд
Сегодня, 03:04
"