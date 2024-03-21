Экс-худрук Чайковского театра, уволенный со скандалом, вернется на СВО после ранения

В мае 2023 года в Чайковском должна была состояться премьера спектакля «Смерти нет», в основу которого легли рассказы Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и проза Захара Прилепина о ВОВ и событиях на Украине 2014 года. Однако некоторые актеры якобы отказались играть в постановке из-за темы СВО. Тогда Борисов пояснял Properm.ru, что часть сотрудников не скрывали своего негативного отношения к СВО. Из театра уволились несколько актеров, а затем уволили и самого Борисова.