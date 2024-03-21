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Published Сегодня, 08:25

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Экс-худрук Чайковского театра Борисов, уволенный со скандалом, вернется на СВО

Экс-худрук Чайковского театра, уволенный со скандалом, вернется на СВО после ранения

21 марта 2024, 08:25
Фото: соцсети Борисова

Экс-худрук Чайковского театра Борисов, уволенный со скандалом, вернется на СВО

Из театра в Чайковском его уволили на фоне недовольства его работой актерами.

Бывший художественный руководитель Чайковского театра драмы и комедии Александр Борисов во второй раз отправится в зону СВО. На пост Борисова обратило внимание издание URA.RU.

Борисов 20 марта написал, что скоро у него завершится отпуск по ранению и он вернется на фронт. Судя по соцсетям Борисова, на спецоперацию впервые он решил отправиться в конце августа 2023 года после того, как в Туле удалось сыграть спектакль об СВО, который не получилось поставить в Прикамье.

«Спектакль, который хотел сделать, поставлен. Некоторые твари позволяли себе комментарии, мол, весь скандал — это мой пиар на теме СВО. Доказывать, что не верблюд? Не, не буду. А вот доказать себе, что не ссыкло, что я не чахлый потомок своих замечательных предков — воинов, учителей, шахтеров, крестьян и дворян, я просто обязан. Ради своих детей, жены, сестер и друзей», — написал в августе прошлого года экс-худрук.

В мае 2023 года в Чайковском должна была состояться премьера спектакля «Смерти нет», в основу которого легли рассказы Дмитрия Стешина из книги «Коротко и жутко» и проза Захара Прилепина о ВОВ и событиях на Украине 2014 года. Однако некоторые актеры якобы отказались играть в постановке из-за темы СВО. Тогда Борисов пояснял Properm.ru, что часть сотрудников не скрывали своего негативного отношения к СВО. Из театра уволились несколько актеров, а затем уволили и самого Борисова.

Позже актеры театра выступили с заявлением. Они утверждали, что не вступали против СВО, а конфликт возник из-за поведения Борисова, который допускал резкие и нелицеприятные высказывания.

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