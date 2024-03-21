«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам набор онлайн-сервисов

Показания счетчиков горячей воды (только индивидуальных приборов учета), можно передать не только в личном кабинете клиента, но также удобно и быстро это сделать на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса» по ссылке. Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца. Детальные инструкции по работе в личном кабинете доступны в видео-формате по ссылке.