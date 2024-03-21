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«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам набор онлайн-сервисов

«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает юридическим лицам набор онлайн-сервисов

21 марта 2024, 13:18
Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам-юридическим лицам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о возможности использования онлайн-сервисов.

На сайте компании доступен личный кабинет для юридических лиц, также есть возможность обмениваться информацией с помощью систем электронного документооборота.

В личном кабинете на сайте компании можно передать показания приборов учета, ознакомиться со счет-фактурами и историей их выставления, осуществить оплату услуг энергоснабжения, а также контролировать состояние расчетов по договорам.

Показания счетчиков горячей воды (только индивидуальных приборов учета), можно передать не только в личном кабинете клиента, но также удобно и быстро это сделать на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса» по ссылке. Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15 по 25 число каждого месяца. Детальные инструкции по работе в личном кабинете доступны в видео-формате по ссылке.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» также сотрудничает с двумя официальными аккредитованными операторами электронного документооборота: «СБиС» sbis.ru и «Контур.Диадок» diadoc.ru. Для подключения к оператору ЭДО необходимо обратиться в один из удостоверяющих центров «СБиС» или «СКБ Контур». Их контактные данные можно уточнить на сайтах операторов. Перечень услуг и возможностей варьируется в зависимости от выбранных пакетов услуг и тарифов.

«Мы рекомендуем нашим клиентам-юридическим лицам воспользоваться доступными онлайн-сервисами. Это позволит сократить издержки на документооборот, повысит качество и комфорт вашей работы», — подчеркнул руководитель Управления по биллингу и клиентскому сервису Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Панкратов.

#Новости компаний#Экономика
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