properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:32

Updated Сегодня, 04:32

Появилось видео жесткого задержания начальника ИК-29 в Перми Дмитрия Ассанова

«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии

21 марта 2024, 04:29
Фото: properm.ru

Появилось видео жесткого задержания начальника ИК-29 в Перми Дмитрия Ассанова

Сейчас глава колонии находится в СИЗО.

Появилось видео задержания начальника пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова. Видео уже начинается с момента, когда сотрудники СОБР положили на пол Ассанова. Оператор снял как задержание, так и реакцию подчиненных, которые находились в том же помещении: «Поблагодарим Дмитрия Сергеевича за организованную лекцию», — сказал один из присутствующих, пока начальник ИК стоял головой к стене.

20 марта суд отправил Ассанова в СИЗО на два месяца, сейчас возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным СК, в период с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года лично и через посредников начальник ИК получил от индивидуального предпринимателя более 1 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение неких действий Ассановым.

На этой неделе также был задержан и арестован начальник ИК-37 Илья Асламов, он подозревается в покушении на получение взятки.

Читайте также:
Свердловский райсуд арестовал начальника ИК-37 по подозрению в получении взяткиЗаключенный из Пермского края заказал доставку марихуаны квадрокоптеромВ Перми второй день начальников колоний отправляют в СИЗО за взятки
#Видео#Пермь#Колония#Взятка#Взятки#Исправительная колония#Ик
Подпишитесь
Уголовное дело о попытке вывезти за границу архив «Мемориала»* поступило в суд
Сегодня, 03:04
В микрорайоне Городские горки установили зону КРТ. Что планируют власти
Сегодня, 04:02
«Парма» с минимальным разрывом уступает на выезде «Локо»»
Вчера, 19:34
«Березниковский содовый завод» возместил почти 59 миллионов рублей за ущерб природе
Вчера, 14:23
Комитет гордумы одобрил репрессивные изменения для электросамокатов в Перми
Вчера, 12:48
"