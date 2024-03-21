«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии

Появилось видео задержания начальника пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова. Видео уже начинается с момента, когда сотрудники СОБР положили на пол Ассанова. Оператор снял как задержание, так и реакцию подчиненных, которые находились в том же помещении: «Поблагодарим Дмитрия Сергеевича за организованную лекцию», — сказал один из присутствующих, пока начальник ИК стоял головой к стене.