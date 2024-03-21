«Голову вниз!» Появилось видео жесткого задержания начальника пермской колонии

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
Появилось видео задержания начальника пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова. Видео уже начинается с момента, когда сотрудники СОБР положили на пол Ассанова. Оператор снял как задержание, так и реакцию подчиненных, которые находились в том же помещении: «Поблагодарим Дмитрия Сергеевича за организованную лекцию», — сказал один из присутствующих, пока начальник ИК стоял головой к стене.
20 марта суд отправил Ассанова в СИЗО на два месяца, сейчас возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. По данным СК, в период с 1 сентября 2022 года по 19 марта 2024 года лично и через посредников начальник ИК получил от индивидуального предпринимателя более 1 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение неких действий Ассановым.
На этой неделе также был задержан и арестован начальник ИК-37 Илья Асламов, он подозревается в покушении на получение взятки.