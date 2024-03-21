Кадры и НИОКР: Глава РЭО Буцаев рассказал о сотрудничестве с университетом Косыгина

Буцаев рассказал, что одним из важнейших вопросов повестки развития отрасли и создания экономики замкнутого цикла стал вопрос создания кадрового резерва. Для этого рассматривалось создание программ дополнительного образования на базе университета Косыгина, в рамках которых предполагается наладить совместную подготовку специалистов в сфере устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Еще одной темой оказался вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в России. Для осуществления этой задачи необходимо провести НИОКР. Вместе с вузом РЭО работает над возможностью создать на его базе лабораторию, подвел итог Буцаев.