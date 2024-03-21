Кадры и НИОКР: Глава РЭО Буцаев рассказал о сотрудничестве с университетом Косыгина

Posted Сегодня, 18:25
Published Сегодня, 18:25
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и ректор Валерий Белгородский провели 21 марта рабочую встречу, в рамках которой обсудили сотрудничество. Об этом пишет newstracker.
Буцаев рассказал, что одним из важнейших вопросов повестки развития отрасли и создания экономики замкнутого цикла стал вопрос создания кадрового резерва. Для этого рассматривалось создание программ дополнительного образования на базе университета Косыгина, в рамках которых предполагается наладить совместную подготовку специалистов в сфере устойчивого дизайна текстильных изделий, а также в области химической переработки текстиля. Еще одной темой оказался вопрос разработки и локализации технологий химической переработки в России. Для осуществления этой задачи необходимо провести НИОКР. Вместе с вузом РЭО работает над возможностью создать на его базе лабораторию, подвел итог Буцаев.
В свою очередь, Валерий Белгородский добавил, что университет входит в рабочую группу ППК «РЭО» по разработке технологий производства и переработки трудно перерабатываемых отходов, в частности отходов смешанного текстиля. Сфера вторичной переработки циркулярной экономики нуждается в более чем 30 тысячах специалистов, поэтому все кадры, выпущенные университетом, будут востребованы, подчеркнул ректор.
Так, на базе вуза могут проводиться НИОКР по разработке технологий химической утилизации текстильных отходов с дальнейшим производством из получаемого вторичного сырья натурального, лиоцелльного и полиэфирного синтетического волокон.
Со своей стороны, директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин рассказал, что сегодня 90% натурального и синтетического волокна в Россию ввозят. Поэтому будущий потенциал синергии отраслей легкой промышленности и обращения с отходами в компании видят в части создания вторичной сырьевой базы.
В ходе визита в университет Денис Буцаев также осмотрел технопарк и выставочные залы. Помимо этого, он прочитал лекцию «Ответственное потребление текстиля, обращение с отходами текстиля в России» для студентов и преподавателей совместно с Валерием Белгородским.