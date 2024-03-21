Король Швеции наградил рыцарскими орденами группу АВВА

Группа ABBA была основана в 1972 году и в следующее десятилетие стала лидером всех музыкальных чартов. Название группы образовано из первых букв имен ее участников. В 2016 году, спустя 34 года, ABBA воссоединилась и продолжает давать концерты по всему миру.