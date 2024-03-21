Король Швеции наградил рыцарскими орденами группу АВВА

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
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Орден Васы — один из четырех рыцарских орденов. В Швеции также имеются Орден Меча, Орден Северной Звезды и Орден Серафима, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В сообщении отмечается, что награждений рыцарскими орденами в Швеции не было почти полвека. Музыкантов наградили с формулировкой «за выдающиеся достижения в шведской и международной музыкальной индустрии».
Группа ABBA была основана в 1972 году и в следующее десятилетие стала лидером всех музыкальных чартов. Название группы образовано из первых букв имен ее участников. В 2016 году, спустя 34 года, ABBA воссоединилась и продолжает давать концерты по всему миру.