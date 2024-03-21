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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:45

Updated Сегодня, 07:45

Администрация Перми отреагировала на жалобы пермяков на гололед

«Можно получить травму». Власти Перми прокомментировали жалобы пермяков на гололед

21 марта 2024, 07:08
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Администрация Перми отреагировала на жалобы пермяков на гололед

Информация была доведена до подрядных организаций.

На прошлой неделе пермяки радовались потеплению. Самым теплым днем стало воскресенье, когда температура воздуха поднялась до +7. Однако снег полностью не сошел, проблема с гололедом на улицах города остается все еще острой.

Во вторник, 19 марта, читатель Properm.ru рассказал, что школы Энергополис в Дзержинском районе Перми очень сильный гололед. По словам очевидца,«при падении можно получить серьезную травму». Кроме того, на портале «Управляем месте» от жителей города регулярно поступают подобные обращения.

Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию города. В пресс-службе ведомства сообщили, что МКУ «Содержание объектов благоустройства» довело информацию до подрядчиков. Обработка тротуара противогололедными материалами будет выполнена до конца этой недели.

Тротуар у школы Энергополис, на ул. Парковый проспект, 8аТротуар у школы Энергополис, на ул. Парковый проспект, 8а
Тротуар у школы Энергополис, на ул. Парковый проспект, 8а
Фото: properm.ru
Ветлужская, 66Ветлужская, 66
Ветлужская, 66
Фото: Портал «Управляем вместе»
Серебристая, 8Серебристая, 8
Серебристая, 8Серебристая, 8
Серебристая, 8
Фото: Портал "Управляем вместе"
Калинина, 66Калинина, 66
Калинина, 66
Фото: Портал «Управляем вместе»
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Фото: Портал «Управляем вместе»
Ленина, 47Ленина, 47
Ленина, 47
Фото: Портал «Управляем вместе»
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#Происшествия#Пермь#Травма#Гололед
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