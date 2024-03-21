«Можно получить травму». Власти Перми прокомментировали жалобы пермяков на гололед

Во вторник, 19 марта, читатель Properm.ru рассказал, что школы Энергополис в Дзержинском районе Перми очень сильный гололед. По словам очевидца,«при падении можно получить серьезную травму». Кроме того, на портале «Управляем месте» от жителей города регулярно поступают подобные обращения.