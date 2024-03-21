«Можно получить травму». Власти Перми прокомментировали жалобы пермяков на гололед

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
На прошлой неделе пермяки радовались потеплению. Самым теплым днем стало воскресенье, когда температура воздуха поднялась до +7. Однако снег полностью не сошел, проблема с гололедом на улицах города остается все еще острой.
Во вторник, 19 марта, читатель Properm.ru рассказал, что школы Энергополис в Дзержинском районе Перми очень сильный гололед. По словам очевидца,«при падении можно получить серьезную травму». Кроме того, на портале «Управляем месте» от жителей города регулярно поступают подобные обращения.
Корреспондент Properm.ru направил запрос в администрацию города. В пресс-службе ведомства сообщили, что МКУ «Содержание объектов благоустройства» довело информацию до подрядчиков. Обработка тротуара противогололедными материалами будет выполнена до конца этой недели.