Мужчина 32 года назад уехал из Перми и все это время у него копилась задолженность

Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению гражданина о неправомерном взыскании задолженности за предоставление коммунальных услуг. До 1991 года гражданин проживал на основании договора социального найма в жилом помещении, расположенном в одном из домов в Дзержинском районе Перми. Затем он переехал в другой регион, снявшись с регистрационного учета в установленном порядке.