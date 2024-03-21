Мужчина 32 года назад уехал из Перми и все это время у него копилась задолженность

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
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Мужчина в 1991 году выехал из Перми. Все это время ему начислялась оплата коммунальных ресурсов, сообщает краевая прокуратура.
Прокуратура Дзержинского района Перми провела проверку по обращению гражданина о неправомерном взыскании задолженности за предоставление коммунальных услуг. До 1991 года гражданин проживал на основании договора социального найма в жилом помещении, расположенном в одном из домов в Дзержинском районе Перми. Затем он переехал в другой регион, снявшись с регистрационного учета в установленном порядке.
В то же время данные о проживающих в квартире муниципалитетом более 30 лет не актуализировались, что привело к предоставлению недостоверной информации о фактическом проживании заявителя в данном помещении. Управляющая организация взыскала с мужчины образовавшуюся задолженность по оплате коммунальных ресурсов.
По итогам проверки прокурором директору МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом города Перми» внесено представление, которое удовлетворено. Нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде выговора.