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Published Сегодня, 06:54

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Updated Сегодня, 08:50

С начала СВО из украинского плена вернулись 32 военных из Пермского края

Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье

21 марта 2024, 06:54
Фото: 1MI

С начала СВО из украинского плена вернулись 32 военных из Пермского края

Спецоперация продолжается более двух лет.

С начала специальной военной операции из украинского плена удалось вернуть 32 военнослужащих из Пермского края. Статистикой поделился уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на заседании ЗС. Последний раз статистика по возвращенным военным озвучивалась в начале февраля, на тот момент из плена вернули 25 военнослужащих.

СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество пермяков, которые участвуют или погибли в ходе СВО, неизвестно. Власти не сообщают такую информацию.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сапко#Игорь сапко#Плен#Украинский плен
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