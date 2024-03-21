Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:50
Updated Сегодня, 08:50
С начала специальной военной операции из украинского плена удалось вернуть 32 военнослужащих из Пермского края. Статистикой поделился уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на заседании ЗС. Последний раз статистика по возвращенным военным озвучивалась в начале февраля, на тот момент из плена вернули 25 военнослужащих.
СВО России на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Точное количество пермяков, которые участвуют или погибли в ходе СВО, неизвестно. Власти не сообщают такую информацию.