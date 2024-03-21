Названо число военных, которых удалось вернуть из украинского плена в Прикамье

С начала специальной военной операции из украинского плена удалось вернуть 32 военнослужащих из Пермского края. Статистикой поделился уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на заседании ЗС. Последний раз статистика по возвращенным военным озвучивалась в начале февраля, на тот момент из плена вернули 25 военнослужащих.