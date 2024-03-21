Не успела отбежать. Появилось видео падения льда на девушку в Березниках

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Появилось видео падения глыбы льда на 36-летнюю Екатерину Леонтьеву в Березниках. Девушка в момент происшествия шла по Советскому проспекту. Судя по видео, по тротуару шли рядом два человека. Екатерина увидела, что что-то падает с крыши, решила быстро пробежать вперед, но не успела. Девушка скончалась на месте. Видео появилось в группе «Типичные Березники».
Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил местным следователям доложить об обстоятельствах уголовного дела.