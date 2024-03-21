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Появилось видео падения глыбы льда на девушку в Березниках

Не успела отбежать. Появилось видео падения льда на девушку в Березниках

21 марта 2024, 12:46
Фото: vk.com/kazachenko_berezniki /vk.com/tip_brz

Появилось видео падения глыбы льда на девушку в Березниках

Девушка скончалась на месте.

Появилось видео падения глыбы льда на 36-летнюю Екатерину Леонтьеву в Березниках. Девушка в момент происшествия шла по Советскому проспекту. Судя по видео, по тротуару шли рядом два человека. Екатерина увидела, что что-то падает с крыши, решила быстро пробежать вперед, но не успела. Девушка скончалась на месте. Видео появилось в группе «Типичные Березники».

Сейчас возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил местным следователям доложить об обстоятельствах уголовного дела.

Видео: vk.com/tip_brz
#Видео#Пермь#Березники#Уголовное дело#Ук
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