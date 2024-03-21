Не успела отбежать. Появилось видео падения льда на девушку в Березниках

Появилось видео падения глыбы льда на 36-летнюю Екатерину Леонтьеву в Березниках. Девушка в момент происшествия шла по Советскому проспекту. Судя по видео, по тротуару шли рядом два человека. Екатерина увидела, что что-то падает с крыши, решила быстро пробежать вперед, но не успела. Девушка скончалась на месте. Видео появилось в группе «Типичные Березники».