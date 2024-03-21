Новый руководитель пермской КСП высказал недовольство о количестве уголовных дел

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На заседании Законодательного собрания Прикамья новый руководитель пермской Контрольно-счетной палаты Александр Белых высказал недовольство относительно количества уголовных дел по по факту нарушений бюджетного законодательства. Заявление было сделано после вопроса депутата Вероники Куликовой, какую специфику он привнесет в работу палаты в текущем году.
«Хотелось бы понять и посмотреть, как реализуются вопросы ответственности за нарушения бюджетного законодательства. Потому что сегодня цифры привлечения к административной ответственности нормальные, а по уголовной ответственности, на мой взгляд, не очень», — сообщил Белых.
Из 172 материалов проверки, поступившие в правоохранительные органы в 2024 году, было возбуждено только три уголовных дела. Отмечается, что приоритетными сферами проверочных мероприятий в регионе станут строительство, ЖКХ, здравоохранение и социальная политика.
Александр Белых проработал в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. Летом 2016 года, спустя три дня после ареста своего брата Никиты по обвинению о взяточничестве, покинул пост начальника Управления Генпрокуратуры РФ в ПФО по собственному желанию. В 2017 году Белых был назначен заместителем начальника договорно-правового управления департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в 2020 ушел с должности также по собственному желанию. Уходя был связан с переходом на пост директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг».
В феврале прошлого года его избрали его на должность представителя Заксобрания в квалификационной комиссии палаты адвокатов, а в феврале 2024 — главой Контрольно-счетной палаты края.