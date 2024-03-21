Новый руководитель пермской КСП высказал недовольство о количестве уголовных дел

Александр Белых проработал в прокуратуре с 1993 по 2016 годы. Летом 2016 года, спустя три дня после ареста своего брата Никиты по обвинению о взяточничестве, покинул пост начальника Управления Генпрокуратуры РФ в ПФО по собственному желанию. В 2017 году Белых был назначен заместителем начальника договорно-правового управления департамента правового обеспечения ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», в 2020 ушел с должности также по собственному желанию. Уходя был связан с переходом на пост директора по безопасности АО «ЭР-Телеком Холдинг».