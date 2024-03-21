Обвиняемые в похищении людей в Перми отказались от участия присяжных в их судьбе

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В Пермском краевом суде начались слушания по уголовному делу о похищении и незаконном удержании людей в пермском реабилитационном центре «Титан». Как стало известно журналисту Properm.ru, обвиняемые по делу организаторы работы рехаба отказались от ходатайства о рассмотрении дела с участием коллегии присяжных заседателей. Его будет единолично рассматривать судья Андрей Кузнецов. Эту информацию подтвердили в пресс-службе инстанции.
Потерпевшими по делу признаны двенадцать человек, все они различными способами, чаще всего по просьбе родственников, вывозились на реабилитацию в центр «Титан». По информации журналиста Properm.ru в деле есть эпизоды, когда людям не давали покинуть рехаб до того времени, пока они не подпишут определенные документы, связанные с управлением имуществом, об этом также просили родственники.
Как стало ранее известно, среди потерпевших есть люди с зависимостями от алкоголя, наркотиков и азартных игр, а также и те, кому такие медицинские диагнозы установлены не были. По материалам уголовного дела, людей без видимой причины удерживали в реабилитационном центре. Никто из них не был признан недееспособным, однако не мог покинуть помещение «Титана» в Пермском районе по собственному желанию.
Вчера, 20 февраля, в предварительном судебном заседании была назначена дата рассмотрения дела в основном слушании — 26 февраля. Обвинение в незаконном похищении людей, совершенном организованной группой лиц по предварительному сговору (ст.126 ч.3 п.а УК РФ), предъявлено организаторам «Титана», это Денис Клобуков — директор центра, психологи Вячеслав Болкисев и Сергей Швалев, специалисты по авитальной активности и аддиктивному поведению Андрей Радостев и Сергей Шебеко. Также среди обвиняемых сотрудники центра Андрей Крупнин и Илья Ашлапов — консультанты по авитальной активности, Максим Миков — специалист по химической зависимости и Рамиль Димухаметов, он работал программным руководителем клиники «Титан» еще в период, когда ей руководил уехавший из страны несколько лет назад доктор Юрий Вагин. Консультанту по химическим зависимостям рехаба Андрею Рязанову вменяется зависимостям вменяется еще одно длящееся преступление — лишение людей свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ).
Седьмого февраля Четвертый апелляционный суд в очередной раз отказал обвиняемым в обжаловании решения Пермского краевого суда, которым 23 августа прошлого года судья Олег Ахматов вернул уголовное дело следствию на переквалификацию состава преступления. Изучив дело, он указал на необходимость изменить обвинительное заключение в сторону утяжеления квалифицирующих преступление признаков. По его мнению, преступление носило длительный характер и совершалось в отношении нескольких потерпевших. Тогда же обвиняемые впервые отказались от ходатайства о рассмотрении в составе присяжных заседателей.
Следствие утверждает, что в 2018–2022 годах под видом фиктивного оказания реабилитационных услуг страдающим алкогольной, наркотической и других форм зависимости, получали незаконную прибыль.
Соучастники вводили в заблуждение родственников пациентов относительно способов и методов проводимого лечения. Тем временем реабилитантам, помещенным в центр, должная профессиональная помощь не оказывалась, сотрудники не имели необходимого медицинского образования и специальных познаний в области выявления, лечения и профилактики заболеваний, действовали без применения официально проверенных методик лечения. Организаторы центра «Титан» были задержаны в январе 2022 года.