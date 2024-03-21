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На СВО убили молодого многодетного отца из Пермского края

Три дочери остались без отца. На СВО убили молодого военного из Пермского края

21 марта 2024, 05:48
Фото: vk.com/kudymkar_officially / 1MI

На СВО убили молодого многодетного отца из Пермского края

Мужчина отправился на СВО по контракту.

На СВО был убит 30-летний военный из Пермского края. Илья Харин родился в деревне Москвина Кудымкарского района 12 ноября 1993 года, после школы поступил в профессиональный лицей №2, в последнее время был самозанятым.

Чиновники администрации Кудымкарского округа уточняют, что на СВО 30-летний мужчина попал по контракту, у него остались жена и трое дочерей. Прощание с военным состоится утром 21 марта.

Чиновники не сообщают дату гибели военного, но судя по его странице во «Вконтакте», последний раз он заходил на нее 28 февраля. Последняя дочь, судя по соцсетям жены, родилась у военного в конце августа 2023 года.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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