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Published Сегодня, 16:11

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Updated Сегодня, 16:13

Отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25»

21 марта 2024, 16:11
Пуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым космическим кораблем «Союз МС-25» с площадки «Восток» в Байконуре был отменен. Трансляция Роскосмоса подтверждает эту информацию.

На стартовом комплексе произошла автоматическая отмена пуска. Экипажу поручено вернуть агрегаты комплекса в исходное состояние и готовиться к новой попытке через 24 часа, пишет 360tv.ru.

Изначально запуск был запланирован на 21 марта в 16:21 по московскому времени. На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии и американка Трейси Дайсон.

Планом было, что Новицкий и Василевская проведут 12 дней на МКС, а затем 2 апреля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24».

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