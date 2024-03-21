Отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-25»

Posted Сегодня, 16:11
Published Сегодня, 16:11
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
На стартовом комплексе произошла автоматическая отмена пуска. Экипажу поручено вернуть агрегаты комплекса в исходное состояние и готовиться к новой попытке через 24 часа, пишет 360tv.ru.
Изначально запуск был запланирован на 21 марта в 16:21 по московскому времени. На борту корабля находятся россиянин Олег Новицкий, Марина Василевская из Белоруссии и американка Трейси Дайсон.
Планом было, что Новицкий и Василевская проведут 12 дней на МКС, а затем 2 апреля вернутся на Землю на корабле «Союз МС-24».