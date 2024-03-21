Павел Миков покинул пост директора краевого колледжа «Оникс»

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Бывший уполномоченный по правам человека в Пермском крае, директор краевого колледжа «Оникс» Павел Миков покинул свой пост. Первым внимание на изменения в ЕГРЮЛ обратил «Коммерсант-Прикамье».
Сейчас исполнять обязанности руководителя учреждения будет заместитель директора по воспитательной работе Вероника Кошкина.
В беседе с «Новым компаньоном» Павел Миков подтвердил увольнение, однако причины комментировать не стал, подчеркнув, что у него завершился трудовой договор, заключенный на год. Решение было принято министром образования края.
Павел Миков возглавил колледж «Оникс» в марте прошлого года. Ранее он занимал пост регионального омбудсмена с 2017 по 2022 год, до этого работал уполномоченным по правам ребёнка в Пермском крае.
«Оникс» готовит специалистов среднего звена по ряду дисциплин, связанных с информационными технологиями, педагогикой и дизайном, а также занимается подготовкой квалифицированных рабочих. В образовательном учреждении работает специальное отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья.