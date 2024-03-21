Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК

64-летняя пермячка, взорвавшая петарду в последний день президентских выборов в Перми, рассказала о своих планах. По данным Telegram-канала Baza, мошенники вышли на контакт с пермячкой впервые в начале февраля, тогда же она потеряла деньги с кредитной карты, но в банк или к силовикам по этому поводу не обращалась.