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Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК

Пенсионерка, взорвавшая петарду в Перми, планировала кинуть ее в членов УИК

21 марта 2024, 11:45
Фото: ideogram.ai / Baza
Пенсионерка рассказала, что ее толкнуло на поступок.
Сюжет
Выборы

64-летняя пермячка, взорвавшая петарду в последний день президентских выборов в Перми, рассказала о своих планах. По данным Telegram-канала Baza, мошенники вышли на контакт с пермячкой впервые в начале февраля, тогда же она потеряла деньги с кредитной карты, но в банк или к силовикам по этому поводу не обращалась.

Неизвестные предложили пенсионерке взорвать новогоднюю петарду, а затем кинуть ее в сотрудников УИК, которые работали на выборах. После этого ей обещали вернуть украденные деньги. Пермячка зажгла петарду, но в последний момент передумала ее кидать, попыталась потушить — в этот момент петарда взорвалась.

От взрыва петарды пострадала только сама пенсионерка, после ЧП заместитель министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов утверждал, что женщине не оторвало руку, как писали некоторые Telegram-каналы, однако она получила некую травму руки. 

Видео: Baza
Пермячка, взорвавшая петарду в день выборов, потеряла кисть
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