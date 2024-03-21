Пермские военные стали почти в три раза чаще жаловаться на проблемы омбудсмену

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
Военные стали в разы чаще обращаться к уполномоченному по правам человека в Пермском крае. В 2022 году к Игорю Сапко поступило 233 обращения от военных и членов их семей, в 2023 году — 619. Это 10% от всех обращений, поступивших за год.
«Основная часть обращений касалась вопросов поиска без вести пропавших земляков и возвращения из плена. Также в повестке вопросы получения мер социальной поддержки, прохождения реабилитации, вопросы финансового обеспечения и иных гарантий», — пояснил Сапко на заседании ЗС.
По словам уполномоченного, сейчас остается актуальным вопрос оказания участникам СВО квалифицированной юридической помощи. Сейчас военные и члены их семей могут сталкиваться с псевдоюристами, которые некачественно и неграмотно оказывают помощь. Вдобавок, нужно обратить внимание на реабилитацию участников СВО и их долечивание.