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Пермские военные стали почти в три раза чаще жаловаться на проблемы омбудсмену

Пермские военные стали почти в три раза чаще жаловаться на проблемы омбудсмену

21 марта 2024, 07:07
Фото: 1MI
Рассказываем, по каким вопросам обращались пермяками.

Военные стали в разы чаще обращаться к уполномоченному по правам человека в Пермском крае. В 2022 году к Игорю Сапко поступило 233 обращения от военных и членов их семей, в 2023 году — 619. Это 10% от всех обращений, поступивших за год.

«Основная часть обращений касалась вопросов поиска без вести пропавших земляков и возвращения из плена. Также в повестке вопросы получения мер социальной поддержки, прохождения реабилитации, вопросы финансового обеспечения и иных гарантий», — пояснил Сапко на заседании ЗС.

По словам уполномоченного, сейчас остается актуальным вопрос оказания участникам СВО квалифицированной юридической помощи. Сейчас военные и члены их семей могут сталкиваться с псевдоюристами, которые некачественно и неграмотно оказывают помощь. Вдобавок, нужно обратить внимание на реабилитацию участников СВО и их долечивание.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Сапко#Игорь сапко
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