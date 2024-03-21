Пермский край накроют мокрый снег и дождь

Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни. По данным специалистов, 21 марта влияние антициклона, который определял погоду в регионе, начнет ослабевать. Вместе с этим на северо-востоке Прикамья выпадет мокрый снег. Днем по краю потеплеет до +3...+8°, в Перми около +6°.