Пермский край накроют мокрый снег и дождь

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Синоптики рассказали о погоде в Пермском крае на ближайшие дни. По данным специалистов, 21 марта влияние антициклона, который определял погоду в регионе, начнет ослабевать. Вместе с этим на северо-востоке Прикамья выпадет мокрый снег. Днем по краю потеплеет до +3...+8°, в Перми около +6°.
22 марта атмосферное давление начнет понижаться, зона осадков расширится на весь север Прикамья - ожидается снег, мокрый снег, снег с дождем. Ночью -5...0°, днем +2...+7°, в Перми ночью -3°, днем +6°.
23 марта ожидаются слабые осадки, ночью по краю -6...-1°, днем +2...+7°, в Перми ночью -2°, днем до +5°. В воскресенье на погоду будет влиять циклон, который принесет небольшие осадки. В Перми выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью по краю -4...+1°, днем +1...+6°, в краевой столице ночью около 0°, днем не выше +5°.
Начало следующей недели буде теплым и влажным, прогнозируются мокрый снег и дождь, сообщает Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.