Первые дольщики дома на Переселенческой, 98 в Перми получили ключи от квартир

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
В Перми в среду, 20 марта, началась передача ключей собственникам квартир в доме на ул. Переселенческая, 98. Многоквартирный дом в ЖК «Весна» введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. В ближайшее время в 15-этажный дом общей жилой площадью 6,5 тыс. кв. м переедут 117 дольщиков.
Собственникам квартир направили уведомления об окончании строительства дома и открытии записи на приемку жилья. Как рассказали в краевом фонде защиты прав граждан-участников строительства, сейчас составляются графики по передаче помещений. Записаться на приемку квартиры можно по телефонам на официальном сайте. Также на объекте с 9:00 до 18:00 будут находиться представители фонда и подрядчика.
Семья Натальи и Кирилла Метелкиных ждала новую квартиру шесть лет. «Тогда ныне старшей дочери было два года. Все это время мы снимали жилье. Теперь уже вчетвером готовимся заезжать в свою новую и долгожданную квартиру. Очень рады. Получили ключи, скорее делать ремонт, ставить кухню и переезжать», — рассказала пара.
В ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию еще два дома в ЖК «Весна». Сейчас там идут итоговые проверки Инспекции строительного надзора.
Ранее ключи от квартир стали получать дольщики дома на ул. Карпинского, 112а. В общей сложности региональный фонд проводит работы по завершению долгостроев еще на шести объектах в Перми. До конца текущего года планируется восстановить права еще 1 823 дольщиков и исключить все проблемные дома Прикамья из единого реестра.
Строительство ЖК «Весна» началось в 2015 году. Работами занималась компания ООО «КД-Девелопмент» (входит в ГК «Камская долина»). В 2017 году у группы компаний начались финансовые проблемы, и строительство прервалось.