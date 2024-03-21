Первые дольщики дома на Переселенческой, 98 в Перми получили ключи от квартир

Собственникам квартир направили уведомления об окончании строительства дома и открытии записи на приемку жилья. Как рассказали в краевом фонде защиты прав граждан-участников строительства, сейчас составляются графики по передаче помещений. Записаться на приемку квартиры можно по телефонам на официальном сайте. Также на объекте с 9:00 до 18:00 будут находиться представители фонда и подрядчика.